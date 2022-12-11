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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 114115116117 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ТАСКОМБАНК 2.7 5 7 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 29% 2 2- Погане. Некомпетентне. 14% 1 3- Задовільне. Хотілося б краще. 29% 2 4- Добре. Як і повинно бути. 14% 1 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 14% 1 Всього голосів : 7 Додано: П'ят 09 гру, 2022 19:38 "Рідним" найімовірніше буде те відділення, де відкривалася остання картка, бо для цього треба було на нього перебранчуватися. Замовити валюту можна через гарячу лінію. Гаряча лінія запитує, на яке відділення, при цьому можна обрати будь-яке з працюючих. Якщо воно буде не "рідним", то при отриманні треба при собі мати фінансовий номер телефону, щоб продиктувати код. klug Повідомлень: 7754 З нами з: 18.08.14 Подякував: 325 раз. Подякували: 1092 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 гру, 2022 23:30 Искатель написав: mihasik написав: А Б5, ещё одну, даст открыть через тас2ю, если у меня есть кредитная? А Б5, ещё одну, даст открыть через тас2ю, если у меня есть кредитная?

У меня две Б5: одна с кредитным лимитом, одна - без. Пробуйте У меня две Б5: одна с кредитным лимитом, одна - без. Пробуйте

Виесто Б5 дебетки взял верку Виесто Б5 дебетки взял верку mihasik

Повідомлень: 1187 З нами з: 26.10.11 Подякував: 29 раз. Подякували: 27 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 гру, 2022 13:14 klug написав: "Рідним" найімовірніше буде те відділення, де відкривалася остання картка, бо для цього треба було на нього перебранчуватися. Замовити валюту можна через гарячу лінію. Гаряча лінія запитує, на яке відділення, при цьому можна обрати будь-яке з працюючих. Якщо воно буде не "рідним", то при отриманні треба при собі мати фінансовий номер телефону, щоб продиктувати код. "Рідним" найімовірніше буде те відділення, де відкривалася остання картка, бо для цього треба було на нього перебранчуватися. Замовити валюту можна через гарячу лінію. Гаряча лінія запитує, на яке відділення, при цьому можна обрати будь-яке з працюючих. Якщо воно буде не "рідним", то при отриманні треба при собі мати фінансовий номер телефону, щоб продиктувати код.

Ніі, де яку відкривав то і рідне для неї.

В мене так вийшло, шо для Вііки було рідним від-ня на Шулявці, а для Б5+Пудра -залишилося на Петлюри. Ніі, де яку відкривав то і рідне для неї.В мене так вийшло, шо для Вііки було рідним від-ня на Шулявці, а для Б5+Пудра -залишилося на Петлюри. Amethyst

Повідомлень: 3414 З нами з: 05.05.21 Подякував: 216 раз. Подякували: 636 раз. Профіль 1 8 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 гру, 2022 16:37 Amethyst написав: klug написав: "Рідним" найімовірніше буде те відділення, де відкривалася остання картка, бо для цього треба було на нього перебранчуватися. Замовити валюту можна через гарячу лінію. Гаряча лінія запитує, на яке відділення, при цьому можна обрати будь-яке з працюючих. Якщо воно буде не "рідним", то при отриманні треба при собі мати фінансовий номер телефону, щоб продиктувати код. "Рідним" найімовірніше буде те відділення, де відкривалася остання картка, бо для цього треба було на нього перебранчуватися. Замовити валюту можна через гарячу лінію. Гаряча лінія запитує, на яке відділення, при цьому можна обрати будь-яке з працюючих. Якщо воно буде не "рідним", то при отриманні треба при собі мати фінансовий номер телефону, щоб продиктувати код.

Ніі, де яку відкривав то і рідне для неї.

В мене так вийшло, шо для Вііки було рідним від-ня на Шулявці, а для Б5+Пудра -залишилося на Петлюри. Ніі, де яку відкривав то і рідне для неї.В мене так вийшло, шо для Вііки було рідним від-ня на Шулявці, а для Б5+Пудра -залишилося на Петлюри.

О! А у мене В5 на Хрещатику, коло метро (закрили і кудись перенесли), а В5 дол в Херсоні, зараз не працює.



Конвертаційний депо за якою схемою запускати,

1.В5 (грн)-депо-В5(дол) на виплату

2.В5(грн)-депо-Ощадний(дол) на виплату О! А у мене В5 на Хрещатику, коло метро (закрили і кудись перенесли), а В5 дол в Херсоні, зараз не працює.Конвертаційний депо за якою схемою запускати,1.В5 (грн)-депо-В5(дол) на виплату2.В5(грн)-депо-Ощадний(дол) на виплату novichok

Повідомлень: 2835 З нами з: 31.03.13 Подякував: 17 раз. Подякували: 222 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 гру, 2022 17:02 Re: ТАСКОМБАНК novichok написав: Конвертаційний депо за якою схемою запускати,

1.В5 (грн)-депо-В5(дол) на виплату

2.В5(грн)-депо-Ощадний(дол) на виплату Конвертаційний депо за якою схемою запускати,1.В5 (грн)-депо-В5(дол) на виплату2.В5(грн)-депо-Ощадний(дол) на виплату

Обидва варiанти хибнi. По першому зняття к комiсом (хоча якщо ви далi не плануєте знiмати готiвку то можна виплачувати i на б5), а другий узагалi неможливо реалiзувати, бо Т2Ю не пропонуватиме вам на вибiр виплату на Ощадний. Виплатити депо тут можна лише на карту. Тому якщо хочете забрати депо готiвкою правильний варiант - вiдкрити картку Платiвка/Азуре (достатньо вiртуальної) в USD та виплату здiйснити на саме туди Обидва варiанти хибнi. По першому зняття к комiсом (хоча якщо ви далi не плануєте знiмати готiвку то можна виплачувати i на б5), а другий узагалi неможливо реалiзувати, бо Т2Ю не пропонуватиме вам на вибiр виплату на Ощадний. Виплатити депо тут можна лише на карту. Тому якщо хочете забрати депо готiвкою правильний варiант - вiдкрити картку Платiвка/Азуре (достатньо вiртуальної) в USD та виплату здiйснити на саме туди Alien Повідомлень: 966 З нами з: 12.01.20 Подякував: 36 раз. Подякували: 241 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 гру, 2022 17:24 Alien написав: вiдкрити картку Платiвка/Азуре (достатньо вiртуальної) в USD та виплату здiйснити на саме туди вiдкрити картку Платiвка/Азуре (достатньо вiртуальної) в USD та виплату здiйснити на саме туди

а потім з неї не будуть списувати плату за неактивність в мінус? а потім з неї не будуть списувати плату за неактивність в мінус? novichok

Повідомлень: 2835 З нами з: 31.03.13 Подякував: 17 раз. Подякували: 222 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 гру, 2022 17:39 novichok написав: Alien написав: вiдкрити картку Платiвка/Азуре (достатньо вiртуальної) в USD та виплату здiйснити на саме туди вiдкрити картку Платiвка/Азуре (достатньо вiртуальної) в USD та виплату здiйснити на саме туди

а потім з неї не будуть списувати плату за неактивність в мінус? а потім з неї не будуть списувати плату за неактивність в мінус?

А ви депо після його завершення з картки знімати не збираєтесь? І думаєте такого комісу по б5 немає? До того ж якщо дійсно тривалий час не маєте наміру користатись коштами закиньте їх з картки на ощадний і буде вам щастя. В мінус коміс за не активність не спишеться. А ви депо після його завершення з картки знімати не збираєтесь? І думаєте такого комісу по б5 немає? До того ж якщо дійсно тривалий час не маєте наміру користатись коштами закиньте їх з картки на ощадний і буде вам щастя. В мінус коміс за не активність не спишеться. Alien Повідомлень: 966 З нами з: 12.01.20 Подякував: 36 раз. Подякували: 241 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 гру, 2022 07:53 Alien написав: novichok написав: Alien написав: вiдкрити картку Платiвка/Азуре (достатньо вiртуальної) в USD та виплату здiйснити на саме туди вiдкрити картку Платiвка/Азуре (достатньо вiртуальної) в USD та виплату здiйснити на саме туди а потім з неї не будуть списувати плату за неактивність в мінус? а потім з неї не будуть списувати плату за неактивність в мінус? А ви депо після його завершення з картки знімати не збираєтесь? І думаєте такого комісу по б5 немає? До того ж якщо дійсно тривалий час не маєте наміру користатись коштами закиньте їх з картки на ощадний і буде вам щастя. В мінус коміс за не активність не спишеться. А ви депо після його завершення з картки знімати не збираєтесь? І думаєте такого комісу по б5 немає? До того ж якщо дійсно тривалий час не маєте наміру користатись коштами закиньте їх з картки на ощадний і буде вам щастя. В мінус коміс за не активність не спишеться.

Тут же достаточно перекидывать с карты на ощадник и/или обратно 0,01$ за неск.дней до истечения срока неактивности. Тут же достаточно перекидывать с карты на ощадник и/или обратно 0,01$ за неск.дней до истечения срока неактивности. flysoulfly Повідомлень: 1252 З нами з: 13.01.09 Подякував: 534 раз. Подякували: 53 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 гру, 2022 08:43 flysoulfly написав:

Тут же достаточно перекидывать с карты на ощадник и/или обратно 0,01$ за неск.дней до истечения срока неактивности. Тут же достаточно перекидывать с карты на ощадник и/или обратно 0,01$ за неск.дней до истечения срока неактивности.

Так то воно так, але є одне але - це треба якимось чином фіксувати, пам'ятати та контролювати коли саме вичерпається той самий термін неактивності. А можна ж його і пропустити, або про нього забути. Особисто мені простіше усю суму відправити на ощадний, а коли знадобиться повернути назад. До того ж люди що схильні носити головне вбрання з фольги для убезпечення грошей від зловмисників якраз рекомендують не тримати кошти на картці, а ховати їх на рахунках на кшталт ощадного Так то воно так, але є одне але - це треба якимось чином фіксувати, пам'ятати та контролювати коли саме вичерпається той самий термін неактивності. А можна ж його і пропустити, або про нього забути. Особисто мені простіше усю суму відправити на ощадний, а коли знадобиться повернути назад. До того ж люди що схильні носити головне вбрання з фольги для убезпечення грошей від зловмисників якраз рекомендують не тримати кошти на картці, а ховати їх на рахунках на кшталт ощадного Alien Повідомлень: 966 З нами з: 12.01.20 Подякував: 36 раз. Подякували: 241 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 гру, 2022 09:12 Alien написав: flysoulfly написав:

Тут же достаточно перекидывать с карты на ощадник и/или обратно 0,01$ за неск.дней до истечения срока неактивности. Тут же достаточно перекидывать с карты на ощадник и/или обратно 0,01$ за неск.дней до истечения срока неактивности.

Так то воно так, але є одне але - це треба якимось чином фіксувати, пам'ятати та контролювати коли саме вичерпається той самий термін неактивності. А можна ж його і пропустити, або про нього забути. Особисто мені простіше усю суму відправити на ощадний, а коли знадобиться повернути назад. До того ж люди що схильні носити головне вбрання з фольги для убезпечення грошей від зловмисників якраз рекомендують не тримати кошти на картці, а ховати їх на рахунках на кшталт ощадного Так то воно так, але є одне але - це треба якимось чином фіксувати, пам'ятати та контролювати коли саме вичерпається той самий термін неактивності. А можна ж його і пропустити, або про нього забути. Особисто мені простіше усю суму відправити на ощадний, а коли знадобиться повернути назад. До того ж люди що схильні носити головне вбрання з фольги для убезпечення грошей від зловмисників якраз рекомендують не тримати кошти на картці, а ховати їх на рахунках на кшталт ощадного по-перше, можна ж перекиди туди\сюди спеціальної мінімальної суми робити превентивно та регулярно , наприклад кожного 1-го числа кожного місяця - так не потрібно запам'ятовувати конкретну дату останнього руху.



по-друге, тут на форумі майже всі майже панічно не бажають(чи це лише демонстративно?) тримати у банках валюту й зайвого дня не те що більше. - Рекомендують всі суми носити всюди на собі по-перше, можна ж перекиди туди\сюди спеціальної мінімальної суми робити превентивно та, наприклад- так не потрібно запам'ятовувати конкретну дату останнього руху.по-друге, тут на форумі майже всі майже панічно не бажають(чи це лише демонстративно?)й зайвого дня не те що більше. - Рекомендують всі суми носити всюди на собі flysoulfly Повідомлень: 1252 З нами з: 13.01.09 Подякував: 534 раз. Подякували: 53 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 114115116117 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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