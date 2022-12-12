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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 гру, 2022 11:45
Faceless написав:
Повернули ліміт частково без будь яких депозитів
Сьогоднi менi i знайомiй пiдняли лiмiти по б5 та Пудрi з 10000 до 50000 (до вiйни точно було < 30000). Конвертацiйнi є у обох (оформлялись у другiй половинi листопада).
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