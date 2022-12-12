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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 115116117118

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 2.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 11:45

  Faceless написав:Повернули ліміт частково без будь яких депозитів

Сьогоднi менi i знайомiй пiдняли лiмiти по б5 та Пудрi з 10000 до 50000 (до вiйни точно було < 30000). Конвертацiйнi є у обох (оформлялись у другiй половинi листопада).
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 18:18

Re: ТАСКОМБАНК

Тоже сегодня подняли лимит по Б5 даже выше довоенного. Размер кр. лимита получился процентов на 20 меньше от суммы открытого коверт-депо. Конверт-депо аналогично оформлял во второй половине ноября
arkavs
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  #<1 ... 115116117118
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