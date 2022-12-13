Сьогоднi менi i знайомiй пiдняли лiмiти по б5 та Пудрi з 10000 до 50000 (до вiйни точно було < 30000). Конвертацiйнi є у обох (оформлялись у другiй половинi листопада).
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Додано: Пон 12 гру, 2022 11:45
Додано: Пон 12 гру, 2022 18:18
Re: ТАСКОМБАНК
Тоже сегодня подняли лимит по Б5 даже выше довоенного. Размер кр. лимита получился процентов на 20 меньше от суммы открытого коверт-депо. Конверт-депо аналогично оформлял во второй половине ноября
Додано: Пон 12 гру, 2022 20:01
По ходу всем кто оформил конверты прилетел бонус в 50000 на кредитки. Мы с женой тоже оформляли конверты, и подняли обоим. Хрен разберёшь эту комсу, то урезают под ноль, то наливают по полной. Ладно, будем чиркать тазик, хоть и кышмыш урезали до 1%.
Додано: Вів 13 гру, 2022 09:30
У меня как вернули 15к (до войны было гораздо больше) - так и без изменений. ОК, оформлю еще парочку "конвертов", может, действительно добавят.
Додано: Вів 13 гру, 2022 09:42
Зазвичай така практика існує, принаймі в Приватбанку - заніс конвердепозит і відразу подаєш заявку на збільшення кред ліміту в П24. Банк миттєво одобрив. Але.... не зарантовано, що це закріплено за вами на майбутнє.
Додано: Вів 13 гру, 2022 09:47
Подскажите при лонгации депо есть какой нибудь бонус? Поддержка говорит странные вещи, по их словам если оформлять новый то на год 15,3, а если включить пролонгацию,то 13. Так и есть? На сайте читала раньше чть +1 к действующей ставке, т.е. 16,3 получается? Или где-то спрятался нюанс ?
Додано: Вів 13 гру, 2022 09:50
balbesik 15,3 - то мобильное приложение , для нового. Всегда откривайте новие.
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Додано: Вів 13 гру, 2022 09:58
Goodman
Таки они правы? Спасибо
Да, смс пришло, но в умовах отключения света и вероятних тревог не очень интересно.
Додано: Вів 13 гру, 2022 12:11
Re: ТАСКОМБАНК
при наличии Б5, кто-то пробовал или смог оформить дополнительно VeryCard с лимитом ?
Додано: Вів 13 гру, 2022 12:24
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