Когда открывал, то манагер сказал, что можно попробовать... если не нальют лимиту, то надо будет закрывать Б5... на верку не налили, Б5 закрывать не буду - не хочу рисковать
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 гру, 2022 13:06
Додано: Вів 13 гру, 2022 15:17
А на яку картку купляти валюту для відкриття конвертдепо,Велика5, чи Віртуальна Платівка?
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