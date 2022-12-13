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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 116117118119

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 2.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 13:06

  STIGA написав:при наличии Б5, кто-то пробовал или смог оформить дополнительно VeryCard с лимитом ?

Когда открывал, то манагер сказал, что можно попробовать... если не нальют лимиту, то надо будет закрывать Б5... на верку не налили, Б5 закрывать не буду - не хочу рисковать :)
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 15:17

А на яку картку купляти валюту для відкриття конвертдепо,Велика5, чи Віртуальна Платівка?
novichok
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  #<1 ... 116117118119
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