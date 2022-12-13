Когда открывал, то манагер сказал, что можно попробовать... если не нальют лимиту, то надо будет закрывать Б5... на верку не налили, Б5 закрывать не буду - не хочу рисковать
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Додано: Вів 13 гру, 2022 13:06
Додано: Вів 13 гру, 2022 16:51
Оформил еще один "конверт-депо" на свободную гривну от закончившегося депозита. На этот раз не стал играться с P2P, а отправил СЭПом (по IBAN) на расчетный счет Б5 без кредлимита.
Кстати, о кредлимите. Любопытный и непонятный мне факт: в выписке PDF, которую на горячей линии посоветовали скачать, чтобы увидеть IBAN, увидел упоминание "кредитный лимит 5000 грн" именно по этой карте Б5, которая в TAS2U - без кредитного лимита. Как это может быть? Что это за "виртуальных 5000 кредитного лимита", и нельзя ли его добавить к уже имеющемуся лимиту на другой карте?...
Додано: Вів 13 гру, 2022 16:59
Re: ТАСКОМБАНК
У вас до вiйни на цiй картцi лiмiт був? Бо у Тасi така фiча - вона як з початком вiйни лiмiт забрала у pdf виписцi показувати його продовжувала. Буцiм-то лiмiта ми тебе не позбавили. А лише заблокували його. Тимчасово . А насправдi нiкому розблокувати самостiйно не вдавалось - лише добра воля Тасi.
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