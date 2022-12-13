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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 116117118119 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ТАСКОМБАНК 2.7 5 7 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 29% 2 2- Погане. Некомпетентне. 14% 1 3- Задовільне. Хотілося б краще. 29% 2 4- Добре. Як і повинно бути. 14% 1 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 14% 1 Всього голосів : 7 Додано: Вів 13 гру, 2022 13:06 STIGA написав: при наличии Б5, кто-то пробовал или смог оформить дополнительно VeryCard с лимитом ? при наличии Б5, кто-то пробовал или смог оформить дополнительно VeryCard с лимитом ?

Когда открывал, то манагер сказал, что можно попробовать... если не нальют лимиту, то надо будет закрывать Б5... на верку не налили, Б5 закрывать не буду - не хочу рисковать Когда открывал, то манагер сказал, что можно попробовать... если не нальют лимиту, то надо будет закрывать Б5... на верку не налили, Б5 закрывать не буду - не хочу рисковать Карамболь Повідомлень: 686 З нами з: 12.12.12 Подякував: 12 раз. Подякували: 38 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 гру, 2022 16:51 Оформил еще один "конверт-депо" на свободную гривну от закончившегося депозита. На этот раз не стал играться с P2P, а отправил СЭПом (по IBAN) на расчетный счет Б5 без кредлимита.

Кстати, о кредлимите. Любопытный и непонятный мне факт: в выписке PDF, которую на горячей линии посоветовали скачать, чтобы увидеть IBAN, увидел упоминание "кредитный лимит 5000 грн" именно по этой карте Б5, которая в TAS2U - без кредитного лимита. Как это может быть? Что это за "виртуальных 5000 кредитного лимита", и нельзя ли его добавить к уже имеющемуся лимиту на другой карте?... Искатель Повідомлень: 5629 З нами з: 22.02.16 Подякував: 878 раз. Подякували: 4651 раз. Профіль 6 13 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 гру, 2022 16:59 Re: ТАСКОМБАНК Искатель написав: Любопытный и непонятный мне факт: в выписке PDF, которую на горячей линии посоветовали скачать, чтобы увидеть IBAN, увидел упоминание "кредитный лимит 5000 грн" именно по этой карте Б5, которая в TAS2U - без кредитного лимита. Как это может быть? Что это за "виртуальных 5000 кредитного лимита", и нельзя ли его добавить к уже имеющемуся лимиту на другой карте?... Любопытный и непонятный мне факт: в выписке PDF, которую на горячей линии посоветовали скачать, чтобы увидеть IBAN, увидел упоминание "кредитный лимит 5000 грн" именно по этой карте Б5, которая в TAS2U - без кредитного лимита. Как это может быть? Что это за "виртуальных 5000 кредитного лимита", и нельзя ли его добавить к уже имеющемуся лимиту на другой карте?...

У вас до вiйни на цiй картцi лiмiт був? Бо у Тасi така фiча - вона як з початком вiйни лiмiт забрала у pdf виписцi показувати його продовжувала. Буцiм-то лiмiта ми тебе не позбавили. А лише заблокували його. Тимчасово . А насправдi нiкому розблокувати самостiйно не вдавалось - лише добра воля Тасi. У вас до вiйни на цiй картцi лiмiт був? Бо у Тасi така фiча - вона як з початком вiйни лiмiт забрала у pdf виписцi показувати його продовжувала. Буцiм-то лiмiта ми тебе не позбавили. А лише заблокували його. Тимчасово. А насправдi нiкому розблокувати самостiйно не вдавалось - лише добра воля Тасi. Alien Повідомлень: 979 З нами з: 12.01.20 Подякував: 36 раз. Подякували: 245 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 гру, 2022 19:19 Alien написав: Искатель написав: Любопытный и непонятный мне факт: в выписке PDF, которую на горячей линии посоветовали скачать, чтобы увидеть IBAN, увидел упоминание "кредитный лимит 5000 грн" именно по этой карте Б5, которая в TAS2U - без кредитного лимита. Как это может быть? Что это за "виртуальных 5000 кредитного лимита", и нельзя ли его добавить к уже имеющемуся лимиту на другой карте?... Любопытный и непонятный мне факт: в выписке PDF, которую на горячей линии посоветовали скачать, чтобы увидеть IBAN, увидел упоминание "кредитный лимит 5000 грн" именно по этой карте Б5, которая в TAS2U - без кредитного лимита. Как это может быть? Что это за "виртуальных 5000 кредитного лимита", и нельзя ли его добавить к уже имеющемуся лимиту на другой карте?...

У вас до вiйни на цiй картцi лiмiт був? Бо у Тасi така фiча - вона як з початком вiйни лiмiт забрала у pdf виписцi показувати його продовжувала. Буцiм-то лiмiта ми тебе не позбавили. А лише заблокували його. Тимчасово . А насправдi нiкому розблокувати самостiйно не вдавалось - лише добра воля Тасi. У вас до вiйни на цiй картцi лiмiт був? Бо у Тасi така фiча - вона як з початком вiйни лiмiт забрала у pdf виписцi показувати його продовжувала. Буцiм-то лiмiта ми тебе не позбавили. А лише заблокували його. Тимчасово. А насправдi нiкому розблокувати самостiйно не вдавалось - лише добра воля Тасi.

Ні, не було. Це від початку була дебетова картка. Тому я так і здивувався. Маю іншу Б5 з кредитним лімітом, а на цій його ніколи і не було. Ні, не було. Це від початку була дебетова картка. Тому я так і здивувався. Маю іншу Б5 з кредитним лімітом, а на цій його ніколи і не було. Искатель Повідомлень: 5629 З нами з: 22.02.16 Подякував: 878 раз. Подякували: 4651 раз. Профіль 6 13 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 116117118119 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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