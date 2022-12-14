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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 гру, 2022 13:06
STIGA написав:
при наличии Б5, кто-то пробовал или смог оформить дополнительно VeryCard с лимитом ?
Когда открывал, то манагер сказал, что можно попробовать... если не нальют лимиту, то надо будет закрывать Б5... на верку не налили, Б5 закрывать не буду - не хочу рисковать
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Карамболь
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Додано: Вів 13 гру, 2022 16:51
Оформил еще один "конверт-депо" на свободную гривну от закончившегося депозита. На этот раз не стал играться с P2P, а отправил СЭПом (по IBAN) на расчетный счет Б5 без кредлимита.
Кстати, о кредлимите. Любопытный и непонятный мне факт: в выписке PDF, которую на горячей линии посоветовали скачать, чтобы увидеть IBAN, увидел упоминание "кредитный лимит 5000 грн" именно по этой карте Б5, которая в TAS2U - без кредитного лимита. Как это может быть? Что это за "виртуальных 5000 кредитного лимита", и нельзя ли его добавить к уже имеющемуся лимиту на другой карте?...
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Додано: Вів 13 гру, 2022 16:59
Искатель написав:
Любопытный и непонятный мне факт: в выписке PDF, которую на горячей линии посоветовали скачать, чтобы увидеть IBAN, увидел упоминание "кредитный лимит 5000 грн" именно по этой карте Б5, которая в TAS2U - без кредитного лимита. Как это может быть? Что это за "виртуальных 5000 кредитного лимита", и нельзя ли его добавить к уже имеющемуся лимиту на другой карте?...
У вас до вiйни на цiй картцi лiмiт був? Бо у Тасi така фiча - вона як з початком вiйни лiмiт забрала у pdf виписцi показувати його продовжувала. Буцiм-то лiмiта ми тебе не позбавили. А лише заблокували його. Тимчасово
. А насправдi нiкому розблокувати самостiйно не вдавалось - лише добра воля Тасi.
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Alien
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Додано: Вів 13 гру, 2022 19:19
Alien написав: Искатель написав:
Любопытный и непонятный мне факт: в выписке PDF, которую на горячей линии посоветовали скачать, чтобы увидеть IBAN, увидел упоминание "кредитный лимит 5000 грн" именно по этой карте Б5, которая в TAS2U - без кредитного лимита. Как это может быть? Что это за "виртуальных 5000 кредитного лимита", и нельзя ли его добавить к уже имеющемуся лимиту на другой карте?...
У вас до вiйни на цiй картцi лiмiт був? Бо у Тасi така фiча - вона як з початком вiйни лiмiт забрала у pdf виписцi показувати його продовжувала. Буцiм-то лiмiта ми тебе не позбавили. А лише заблокували його. Тимчасово
. А насправдi нiкому розблокувати самостiйно не вдавалось - лише добра воля Тасi.
Ні, не було. Це від початку була дебетова картка. Тому я так і здивувався. Маю іншу Б5 з кредитним лімітом, а на цій його ніколи і не було.
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Искатель
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Додано: Сер 14 гру, 2022 06:56
Друзі, підкажіть, як налом краще занести до відділення - в касу і на пудру (б5) без ліміта ( по номеру рахунку чи карти? ) Чи на ощадник?
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1finanсier
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Додано: Сер 14 гру, 2022 09:58
1finanсier написав:
Друзі, підкажіть, як налом краще занести до відділення - в касу і на пудру (б5) без ліміта ( по номеру рахунку чи карти? ) Чи на ощадник?
Подходите в кассу, даёте паспорт, называете номер карты, которую хотите пополнить.
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lara_08
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