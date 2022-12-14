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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ТАСКОМБАНК 2.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 13:06

  STIGA написав:при наличии Б5, кто-то пробовал или смог оформить дополнительно VeryCard с лимитом ?

Когда открывал, то манагер сказал, что можно попробовать... если не нальют лимиту, то надо будет закрывать Б5... на верку не налили, Б5 закрывать не буду - не хочу рисковать :)
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 16:51

Оформил еще один "конверт-депо" на свободную гривну от закончившегося депозита. На этот раз не стал играться с P2P, а отправил СЭПом (по IBAN) на расчетный счет Б5 без кредлимита.
Кстати, о кредлимите. Любопытный и непонятный мне факт: в выписке PDF, которую на горячей линии посоветовали скачать, чтобы увидеть IBAN, увидел упоминание "кредитный лимит 5000 грн" именно по этой карте Б5, которая в TAS2U - без кредитного лимита. Как это может быть? Что это за "виртуальных 5000 кредитного лимита", и нельзя ли его добавить к уже имеющемуся лимиту на другой карте?...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 16:59

Re: ТАСКОМБАНК

  Искатель написав:Любопытный и непонятный мне факт: в выписке PDF, которую на горячей линии посоветовали скачать, чтобы увидеть IBAN, увидел упоминание "кредитный лимит 5000 грн" именно по этой карте Б5, которая в TAS2U - без кредитного лимита. Как это может быть? Что это за "виртуальных 5000 кредитного лимита", и нельзя ли его добавить к уже имеющемуся лимиту на другой карте?...

У вас до вiйни на цiй картцi лiмiт був? Бо у Тасi така фiча - вона як з початком вiйни лiмiт забрала у pdf виписцi показувати його продовжувала. Буцiм-то лiмiта ми тебе не позбавили. А лише заблокували його. Тимчасово ;). А насправдi нiкому розблокувати самостiйно не вдавалось - лише добра воля Тасi.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 19:19

  Alien написав:
  Искатель написав:Любопытный и непонятный мне факт: в выписке PDF, которую на горячей линии посоветовали скачать, чтобы увидеть IBAN, увидел упоминание "кредитный лимит 5000 грн" именно по этой карте Б5, которая в TAS2U - без кредитного лимита. Как это может быть? Что это за "виртуальных 5000 кредитного лимита", и нельзя ли его добавить к уже имеющемуся лимиту на другой карте?...

У вас до вiйни на цiй картцi лiмiт був? Бо у Тасi така фiча - вона як з початком вiйни лiмiт забрала у pdf виписцi показувати його продовжувала. Буцiм-то лiмiта ми тебе не позбавили. А лише заблокували його. Тимчасово ;). А насправдi нiкому розблокувати самостiйно не вдавалось - лише добра воля Тасi.

Ні, не було. Це від початку була дебетова картка. Тому я так і здивувався. Маю іншу Б5 з кредитним лімітом, а на цій його ніколи і не було.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 06:56

Re: ТАСКОМБАНК

Друзі, підкажіть, як налом краще занести до відділення - в касу і на пудру (б5) без ліміта ( по номеру рахунку чи карти? ) Чи на ощадник?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 09:58

  1finanсier написав:Друзі, підкажіть, як налом краще занести до відділення - в касу і на пудру (б5) без ліміта ( по номеру рахунку чи карти? ) Чи на ощадник?

Подходите в кассу, даёте паспорт, называете номер карты, которую хотите пополнить.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 10:52

  1finanсier написав:Друзі, підкажіть, як налом краще занести до відділення - в касу і на пудру (б5) без ліміта ( по номеру рахунку чи карти? ) Чи на ощадник?

смотря с какой целью.
если для погашения кредитки, то напрямую, а если на кредитке минус, и нужно открыть конверт, то на ощадник, а потом перекинуть на пластинку.
ощадник в кассе не видят, надо топать к манагеру, взять его номер.
deneg net
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 10:57

  deneg net написав:
  1finanсier написав:Друзі, підкажіть, як налом краще занести до відділення - в касу і на пудру (б5) без ліміта ( по номеру рахунку чи карти? ) Чи на ощадник?

смотря с какой целью.
если для погашения кредитки, то напрямую, а если на кредитке минус, и нужно открыть конверт, то на ощадник, а потом перекинуть на пластинку.
ощадник в кассе не видят, надо топать к манагеру, взять его номер.

Он же написал, что пополняемая карта без лимита
lara_08
 
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