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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 гру, 2022 12:38
M-Audio, нецільове поповнення Платівки обкладається комісією.
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Howl
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Додано: П'ят 16 гру, 2022 23:27
deneg net написав: 1finanсier написав:
Друзі, підкажіть, як налом краще занести до відділення - в касу і на пудру (б5) без ліміта ( по номеру рахунку чи карти? ) Чи на ощадник?
смотря с какой целью.
если для погашения кредитки, то напрямую, а если на кредитке минус, и нужно открыть конверт, то на ощадник, а потом перекинуть на пластинку.
ощадник в кассе не видят, надо топать к манагеру, взять его номер.
Не треба до менеджера. Тільки паспорт і гроші, в касі сказать на ощадний. Все касир добре бачить і гроші в додатку банку хвилин через п'ять вже видно на ощадному.
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alex lem
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