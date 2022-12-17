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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 117118119120

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 2.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 12:38

Re: ТАСКОМБАНК

M-Audio, нецільове поповнення Платівки обкладається комісією.
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 23:27

  deneg net написав:
  1finanсier написав:Друзі, підкажіть, як налом краще занести до відділення - в касу і на пудру (б5) без ліміта ( по номеру рахунку чи карти? ) Чи на ощадник?

смотря с какой целью.
если для погашения кредитки, то напрямую, а если на кредитке минус, и нужно открыть конверт, то на ощадник, а потом перекинуть на пластинку.
ощадник в кассе не видят, надо топать к манагеру, взять его номер.

Не треба до менеджера. Тільки паспорт і гроші, в касі сказать на ощадний. Все касир добре бачить і гроші в додатку банку хвилин через п'ять вже видно на ощадному.
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 11:01

  Howl написав:M-Audio, нецільове поповнення Платівки обкладається комісією.

Так, я пам'ятаю. Питання в додаткових комісіях, які можуть бути саме за зарахування переказу із-за кордону. А ще - у принциповій можливості прямого поповнення картки з-за кордону.
M-Audio
 
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