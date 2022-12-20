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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 гру, 2022 12:38
M-Audio, нецільове поповнення Платівки обкладається комісією.
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Howl
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Додано: П'ят 16 гру, 2022 23:27
deneg net написав: 1finanсier написав:
Друзі, підкажіть, як налом краще занести до відділення - в касу і на пудру (б5) без ліміта ( по номеру рахунку чи карти? ) Чи на ощадник?
смотря с какой целью.
если для погашения кредитки, то напрямую, а если на кредитке минус, и нужно открыть конверт, то на ощадник, а потом перекинуть на пластинку.
ощадник в кассе не видят, надо топать к манагеру, взять его номер.
Не треба до менеджера. Тільки паспорт і гроші, в касі сказать на ощадний. Все касир добре бачить і гроші в додатку банку хвилин через п'ять вже видно на ощадному.
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Додано: Суб 17 гру, 2022 11:01
Howl написав:
M-Audio, нецільове поповнення Платівки обкладається комісією.
Так, я пам'ятаю. Питання в додаткових комісіях, які можуть бути саме за зарахування переказу із-за кордону. А ще - у принциповій можливості прямого поповнення картки з-за кордону.
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Додано: Вів 20 гру, 2022 03:41
mihasik написав: deneg net написав:
ощадник в кассе не видят, надо топать к манагеру, взять его номер.
Видят, всегда ощадник с паспортом сразу на кассу пополняю.
да, видят.
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flysoulfly
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Додано: Вів 20 гру, 2022 11:18
Народ, подскажите - какие карты или счета нужно иметь в Тасе, чтобы без комиссий открыть "конвертационный" депозит на 100к из гривны в доллар? У меня сейчас есть виртуальные гривневая и долларовая "Плативка". Закинуть гривну можно через кассу, или еще как-то? А затем можно оформить вклад онлайн?
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Dobrofey
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Додано: Вів 20 гру, 2022 11:54
Dobrofey, Б5 и Ощадний в кассе банка пополняется без %. С Б5 можно без % оформить конвертационный депозит. Если пополнен Ощадний, то с него на Плативку и потом оформление депозита.
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Howl
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Додано: Вів 20 гру, 2022 11:56
Dobrofey написав:
Народ, подскажите - какие карты или счета нужно иметь в Тасе, чтобы без комиссий открыть "конвертационный" депозит на 100к из гривны в доллар? У меня сейчас есть виртуальные гривневая и долларовая "Плативка". Закинуть гривну можно через кассу, или еще как-то? А затем можно оформить вклад онлайн?
Потрiбен ще вклад ощадний у гривні. Бо поповнення платівки через касу буде з комісом. А так поповнити безкоштовно готівкою ощадний, а з нього вже в т2ю безкоштовно кошти перекинути на гривневу платівку а вже з неї відкрити депо теж в т2ю
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Alien
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Додано: Вів 20 гру, 2022 14:25
Спасибо. А что такое Б5? И можно ли открыть пустой "Ощадний" онлайн заранее, а только потом внести на него деньги через кассу?
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Dobrofey
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Додано: Вів 20 гру, 2022 14:49
Dobrofey написав:
Спасибо. А что такое Б5? И можно ли открыть пустой "Ощадний" онлайн заранее, а только потом внести на него деньги через кассу?
Б5 це кредитка. Але вона може бути з нулевим лімітом. От її ви може поповнити хоч готівкою в касі хоч безготівково по СЕП - буде безкоштовно. З неї також можна відкрити конвертаційний.
Ощадний заздалегідь відкрити можна але не з нулем. Він відкривається с будь якої гривневої карти таскомбанку але на карті має бути хоча б одна копійка. Теоретично можна його відкрити при відкритті карт, але тут я не певен на 100%, бо сам такого ніколи не робив - завжди відкривав його у т2ю з наявних карт. Тому цей момент треба уточнювати.
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