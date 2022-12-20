1finanсier написав:Друзі, підкажіть, як налом краще занести до відділення - в касу і на пудру (б5) без ліміта ( по номеру рахунку чи карти? ) Чи на ощадник?
смотря с какой целью. если для погашения кредитки, то напрямую, а если на кредитке минус, и нужно открыть конверт, то на ощадник, а потом перекинуть на пластинку. ощадник в кассе не видят, надо топать к манагеру, взять его номер.
Не треба до менеджера. Тільки паспорт і гроші, в касі сказать на ощадний. Все касир добре бачить і гроші в додатку банку хвилин через п'ять вже видно на ощадному.
Народ, подскажите - какие карты или счета нужно иметь в Тасе, чтобы без комиссий открыть "конвертационный" депозит на 100к из гривны в доллар? У меня сейчас есть виртуальные гривневая и долларовая "Плативка". Закинуть гривну можно через кассу, или еще как-то? А затем можно оформить вклад онлайн?
Dobrofey написав:Народ, подскажите - какие карты или счета нужно иметь в Тасе, чтобы без комиссий открыть "конвертационный" депозит на 100к из гривны в доллар? У меня сейчас есть виртуальные гривневая и долларовая "Плативка". Закинуть гривну можно через кассу, или еще как-то? А затем можно оформить вклад онлайн?
Потрiбен ще вклад ощадний у гривні. Бо поповнення платівки через касу буде з комісом. А так поповнити безкоштовно готівкою ощадний, а з нього вже в т2ю безкоштовно кошти перекинути на гривневу платівку а вже з неї відкрити депо теж в т2ю
Dobrofey написав:Спасибо. А что такое Б5? И можно ли открыть пустой "Ощадний" онлайн заранее, а только потом внести на него деньги через кассу?
Б5 це кредитка. Але вона може бути з нулевим лімітом. От її ви може поповнити хоч готівкою в касі хоч безготівково по СЕП - буде безкоштовно. З неї також можна відкрити конвертаційний. Ощадний заздалегідь відкрити можна але не з нулем. Він відкривається с будь якої гривневої карти таскомбанку але на карті має бути хоча б одна копійка. Теоретично можна його відкрити при відкритті карт, але тут я не певен на 100%, бо сам такого ніколи не робив - завжди відкривав його у т2ю з наявних карт. Тому цей момент треба уточнювати.