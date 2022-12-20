А ещё лучше - открывать конверты не в тазике, а в изе.
Никакого гемора, более выгодно и просто как кирпич: пополняем дебетку и с неё же открываемся.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 гру, 2022 20:26
А ещё лучше - открывать конверты не в тазике, а в изе.
Никакого гемора, более выгодно и просто как кирпич: пополняем дебетку и с неё же открываемся.
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