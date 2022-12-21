А ещё лучше - открывать конверты не в тазике, а в изе.
Никакого гемора, более выгодно и просто как кирпич: пополняем дебетку и с неё же открываемся.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 гру, 2022 20:26
А ещё лучше - открывать конверты не в тазике, а в изе.
Никакого гемора, более выгодно и просто как кирпич: пополняем дебетку и с неё же открываемся.
Додано: Сер 21 гру, 2022 18:22
Як прочитати останні сторінок шість ізібанку, то там не так просто з поверненням цього соціяльного депо. Так що марно ви пишете ,,ніякого гемора,,
Додано: Сер 21 гру, 2022 19:26
Зашёл сегодня в отделение, что бы открыть ощадный и далее кинуть на конвертационный.
два с половиной часа просидел и дело не в элЭктрЫчЭстве, а в том, что не получалось его открыть. Отделение пожимает плечами, горячка говорит мы этим не занимаемся, технич. отдел не хочет этим заниматься. Ушёл с отделения, так и не смогли открыть ощадный(((
Зато ёлочка стоит в отделении и главное, позвонил автоатв. - как вам обслуживание в банке???? нажмите на кнопочку....
Додано: Сер 21 гру, 2022 20:09
Re: ТАСКОМБАНК
А чего его не открыть самому в тас2ю?
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