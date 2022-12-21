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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 гру, 2022 20:26
А ещё лучше - открывать конверты не в тазике, а в изе.
Никакого гемора, более выгодно и просто как кирпич: пополняем дебетку и с неё же открываемся.
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mustbe
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Додано: Сер 21 гру, 2022 18:22
mustbe написав:
А ещё лучше - открывать конверты не в тазике, а в изе.
Никакого гемора, более выгодно и просто как кирпич: пополняем дебетку и с неё же открываемся.
Як прочитати останні сторінок шість ізібанку, то там не так просто з поверненням цього соціяльного депо. Так що марно ви пишете ,,ніякого гемора,,
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alex lem
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Додано: Сер 21 гру, 2022 19:26
Зашёл сегодня в отделение, что бы открыть ощадный и далее кинуть на конвертационный.
два с половиной часа просидел и дело не в элЭктрЫчЭстве, а в том, что не получалось его открыть. Отделение пожимает плечами, горячка говорит мы этим не занимаемся, технич. отдел не хочет этим заниматься. Ушёл с отделения, так и не смогли открыть ощадный(((
Зато ёлочка стоит в отделении и главное, позвонил автоатв. - как вам обслуживание в банке???? нажмите на кнопочку....
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 21 гру, 2022 20:09
Игорь Алексеевич написав:
Зашёл сегодня в отделение, что бы открыть ощадный и далее кинуть на конвертационный.
два с половиной часа просидел и дело не в элЭктрЫчЭстве, а в том, что не получалось его открыть. Отделение пожимает плечами, горячка говорит мы этим не занимаемся, технич. отдел не хочет этим заниматься. Ушёл с отделения, так и не смогли открыть ощадный(((
Зато ёлочка стоит в отделении и главное, позвонил автоатв. - как вам обслуживание в банке???? нажмите на кнопочку....
А чего его не открыть самому в тас2ю?
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Aps
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Додано: Сер 21 гру, 2022 20:41
Aps написав: Игорь Алексеевич написав:
Зашёл сегодня в отделение, что бы открыть ощадный и далее кинуть на конвертационный.
два с половиной часа просидел и дело не в элЭктрЫчЭстве, а в том, что не получалось его открыть. Отделение пожимает плечами, горячка говорит мы этим не занимаемся, технич. отдел не хочет этим заниматься. Ушёл с отделения, так и не смогли открыть ощадный(((
Зато ёлочка стоит в отделении и главное, позвонил автоатв. - как вам обслуживание в банке???? нажмите на кнопочку....
А чего его не открыть самому в тас2ю?
что то не вижу что бы высвечивалось ощадный
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 21 гру, 2022 20:59
Aps написав: Игорь Алексеевич написав:
Зашёл сегодня в отделение, что бы открыть ощадный и далее кинуть на конвертационный.
два с половиной часа просидел и дело не в элЭктрЫчЭстве, а в том, что не получалось его открыть. Отделение пожимает плечами, горячка говорит мы этим не занимаемся, технич. отдел не хочет этим заниматься. Ушёл с отделения, так и не смогли открыть ощадный(((
Зато ёлочка стоит в отделении и главное, позвонил автоатв. - как вам обслуживание в банке???? нажмите на кнопочку....
А чего его не открыть самому в тас2ю?
І заплатити ТАСу цілу копійку комісії за поповнення Платівки на дві?
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klug
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Додано: Сер 21 гру, 2022 21:13
klug написав:
І заплатити ТАСу цілу копійку комісії за поповнення Платівки на дві?
А де такий тариф та по якому способу поповнення по Платiвцi?
Я зараз дивлюсь тарифи - усi готiвковi поповнення платiвки - плата за поповнення - мiнiмум 5 грн., усi безготiвковi - те саме. Так щоб внести 2 коп. за 1 коп. плати - не бачу в принципi
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Alien
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Додано: Сер 21 гру, 2022 22:25
Alien написав: klug написав:
І заплатити ТАСу цілу копійку комісії за поповнення Платівки на дві?
А де такий тариф та по якому способу поповнення по Платiвцi?
Я зараз дивлюсь тарифи - усi готiвковi поповнення платiвки - плата за поповнення - мiнiмум 5 грн., усi безготiвковi - те саме. Так щоб внести 2 коп. за 1 коп. плати - не бачу в принципi
Дійсно, не встежив за таким покращенням. За 5 грн можна і 2,5 години посидіти у відділенні + дорога.
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klug
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Додано: Сер 21 гру, 2022 22:26
Игорь Алексеевич написав:
что то не вижу что бы высвечивалось ощадный
він світиться як Сбер-й
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Amethyst
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Додано: Сер 21 гру, 2022 23:00
Amethyst написав: Игорь Алексеевич написав:
что то не вижу что бы высвечивалось ощадный
він світиться як Сбер-й
Та ні. В списку депо так і пишеться ,,ощадний рахунок,, Додаток Тасі стоїть російськомовний.
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alex lem
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