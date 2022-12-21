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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 119120121122>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 2.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 20:26

А ещё лучше - открывать конверты не в тазике, а в изе.
Никакого гемора, более выгодно и просто как кирпич: пополняем дебетку и с неё же открываемся.
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 18:22

  mustbe написав:А ещё лучше - открывать конверты не в тазике, а в изе.
Никакого гемора, более выгодно и просто как кирпич: пополняем дебетку и с неё же открываемся.

Як прочитати останні сторінок шість ізібанку, то там не так просто з поверненням цього соціяльного депо. Так що марно ви пишете ,,ніякого гемора,,
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 19:26

Зашёл сегодня в отделение, что бы открыть ощадный и далее кинуть на конвертационный.
два с половиной часа просидел и дело не в элЭктрЫчЭстве, а в том, что не получалось его открыть. Отделение пожимает плечами, горячка говорит мы этим не занимаемся, технич. отдел не хочет этим заниматься. Ушёл с отделения, так и не смогли открыть ощадный(((
Зато ёлочка стоит в отделении и главное, позвонил автоатв. - как вам обслуживание в банке???? нажмите на кнопочку.... :twisted:
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 20:09

Re: ТАСКОМБАНК

Игорь Алексеевич написав:Зашёл сегодня в отделение, что бы открыть ощадный и далее кинуть на конвертационный.
два с половиной часа просидел и дело не в элЭктрЫчЭстве, а в том, что не получалось его открыть. Отделение пожимает плечами, горячка говорит мы этим не занимаемся, технич. отдел не хочет этим заниматься. Ушёл с отделения, так и не смогли открыть ощадный(((
Зато ёлочка стоит в отделении и главное, позвонил автоатв. - как вам обслуживание в банке???? нажмите на кнопочку.... :twisted:
А чего его не открыть самому в тас2ю?
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 20:41

  Aps написав:
Игорь Алексеевич написав:Зашёл сегодня в отделение, что бы открыть ощадный и далее кинуть на конвертационный.
два с половиной часа просидел и дело не в элЭктрЫчЭстве, а в том, что не получалось его открыть. Отделение пожимает плечами, горячка говорит мы этим не занимаемся, технич. отдел не хочет этим заниматься. Ушёл с отделения, так и не смогли открыть ощадный(((
Зато ёлочка стоит в отделении и главное, позвонил автоатв. - как вам обслуживание в банке???? нажмите на кнопочку.... :twisted:
А чего его не открыть самому в тас2ю?
что то не вижу что бы высвечивалось ощадный
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 20:59

  Aps написав:
Игорь Алексеевич написав:Зашёл сегодня в отделение, что бы открыть ощадный и далее кинуть на конвертационный.
два с половиной часа просидел и дело не в элЭктрЫчЭстве, а в том, что не получалось его открыть. Отделение пожимает плечами, горячка говорит мы этим не занимаемся, технич. отдел не хочет этим заниматься. Ушёл с отделения, так и не смогли открыть ощадный(((
Зато ёлочка стоит в отделении и главное, позвонил автоатв. - как вам обслуживание в банке???? нажмите на кнопочку.... :twisted:
А чего его не открыть самому в тас2ю?

І заплатити ТАСу цілу копійку комісії за поповнення Платівки на дві?
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 21:13

Re: ТАСКОМБАНК

  klug написав:І заплатити ТАСу цілу копійку комісії за поповнення Платівки на дві?

А де такий тариф та по якому способу поповнення по Платiвцi?
Я зараз дивлюсь тарифи - усi готiвковi поповнення платiвки - плата за поповнення - мiнiмум 5 грн., усi безготiвковi - те саме. Так щоб внести 2 коп. за 1 коп. плати - не бачу в принципi
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 22:25

  Alien написав:
  klug написав:І заплатити ТАСу цілу копійку комісії за поповнення Платівки на дві?

А де такий тариф та по якому способу поповнення по Платiвцi?
Я зараз дивлюсь тарифи - усi готiвковi поповнення платiвки - плата за поповнення - мiнiмум 5 грн., усi безготiвковi - те саме. Так щоб внести 2 коп. за 1 коп. плати - не бачу в принципi

Дійсно, не встежив за таким покращенням. За 5 грн можна і 2,5 години посидіти у відділенні + дорога.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 22:26

Re: ТАСКОМБАНК

  Игорь Алексеевич написав:что то не вижу что бы высвечивалось ощадный
він світиться як Сбер-й
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 23:00

  Amethyst написав:
  Игорь Алексеевич написав:что то не вижу что бы высвечивалось ощадный
він світиться як Сбер-й

Та ні. В списку депо так і пишеться ,,ощадний рахунок,, Додаток Тасі стоїть російськомовний.
alex lem
 
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