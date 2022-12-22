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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 гру, 2022 23:14
Сберегательный пробовали открыть и в отделении через ИБ и только что дома попробовал.. Вначале с карточки вертуальной списывает 1грн, а потом не открывает Сберегательный и возвращает обратно на карту 1грн.
Подсказали на др. ветки можно с кредитки открыть. Но в отделении, начали отговаривать в её получении.???? Типа лимит будет 0000. Так мне лимит не нужен, а надо на неё кинуть монеты и открыть дело. Молчали....менеджеры в отделении.... пожимают плечами...((
Сказали идите домой...((
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 22 гру, 2022 08:57
klug написав: Aps написав: Игорь Алексеевич написав:
Зашёл сегодня в отделение, что бы открыть ощадный и далее кинуть на конвертационный.
два с половиной часа просидел и дело не в элЭктрЫчЭстве, а в том, что не получалось его открыть. Отделение пожимает плечами, горячка говорит мы этим не занимаемся, технич. отдел не хочет этим заниматься. Ушёл с отделения, так и не смогли открыть ощадный(((
Зато ёлочка стоит в отделении и главное, позвонил автоатв. - как вам обслуживание в банке???? нажмите на кнопочку....
А чего его не открыть самому в тас2ю?
І заплатити ТАСу цілу копійку комісії за поповнення Платівки на дві?
Можливо відкрити з карти іншого банку.
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Aps
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Додано: Чет 22 гру, 2022 14:24
Відкрив сьогодні пластикову Very card, Велику п'ятірку закрили, кредитний ліміт залишився той самий - 30k грн.
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ternofond
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Додано: Чет 22 гру, 2022 14:31
klug написав:Можливо відкрити з карти іншого банку.
Так точно не открывает,пробовал.
В отделении открыли без проблем.
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mihasik
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Додано: Чет 22 гру, 2022 14:43
ternofond написав:
Відкрив сьогодні пластикову Very card, Велику п'ятірку закрили, кредитний ліміт залишився той самий - 30k грн.
Як вам так вдалося отримати такий чудовий результат? Що Ви у відділенні казали, як вмовляли?
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Alien
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Додано: Чет 22 гру, 2022 14:50
Чи можна онлайн побачити cvv код картки через додаток банку чи ще якось, як є це в додатках інших банків?
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Daswer
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