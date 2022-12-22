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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 119120121122

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ТАСКОМБАНК 2.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 23:14

Сберегательный пробовали открыть и в отделении через ИБ и только что дома попробовал.. Вначале с карточки вертуальной списывает 1грн, а потом не открывает Сберегательный и возвращает обратно на карту 1грн.
Подсказали на др. ветки можно с кредитки открыть. Но в отделении, начали отговаривать в её получении.???? Типа лимит будет 0000. Так мне лимит не нужен, а надо на неё кинуть монеты и открыть дело. Молчали....менеджеры в отделении.... пожимают плечами...((
Сказали идите домой...((
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 08:57

Re: ТАСКОМБАНК

klug написав:
  Aps написав:
Игорь Алексеевич написав:Зашёл сегодня в отделение, что бы открыть ощадный и далее кинуть на конвертационный.
два с половиной часа просидел и дело не в элЭктрЫчЭстве, а в том, что не получалось его открыть. Отделение пожимает плечами, горячка говорит мы этим не занимаемся, технич. отдел не хочет этим заниматься. Ушёл с отделения, так и не смогли открыть ощадный(((
Зато ёлочка стоит в отделении и главное, позвонил автоатв. - как вам обслуживание в банке???? нажмите на кнопочку.... :twisted:
А чего его не открыть самому в тас2ю?

І заплатити ТАСу цілу копійку комісії за поповнення Платівки на дві?
Можливо відкрити з карти іншого банку.
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 14:24

Re: ТАСКОМБАНК

Відкрив сьогодні пластикову Very card, Велику п'ятірку закрили, кредитний ліміт залишився той самий - 30k грн.
ternofond
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 14:31

klug написав:Можливо відкрити з карти іншого банку.

Так точно не открывает,пробовал.
В отделении открыли без проблем.
mihasik
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 14:43

  ternofond написав:Відкрив сьогодні пластикову Very card, Велику п'ятірку закрили, кредитний ліміт залишився той самий - 30k грн.

Як вам так вдалося отримати такий чудовий результат? Що Ви у відділенні казали, як вмовляли?
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 14:50

Re: ТАСКОМБАНК

Чи можна онлайн побачити cvv код картки через додаток банку чи ще якось, як є це в додатках інших банків?
Daswer
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 15:05

  Daswer написав:Чи можна онлайн побачити cvv код картки через додаток банку чи ще якось, як є це в додатках інших банків?

Не можна. Лише якщо вам код приходив в смс і ви його не видалили.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 15:10

Re: ТАСКОМБАНК

mihasik написав:
klug написав:Можливо відкрити з карти іншого банку.

Так точно не открывает,пробовал.
В отделении открыли без проблем.
А в чем проблема была? Чужая карта была привязана в приложении?
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 15:42

  Aps написав:
mihasik написав:
klug написав:Можливо відкрити з карти іншого банку.

Так точно не открывает,пробовал.
В отделении открыли без проблем.
А в чем проблема была? Чужая карта была привязана в приложении?

Да, 2 карты привязаны. Выбивает ошибку. В отделении подтвердили, что не открывает и открыли вручную.
mihasik
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 15:44

  Alien написав:
  ternofond написав:Відкрив сьогодні пластикову Very card, Велику п'ятірку закрили, кредитний ліміт залишився той самий - 30k грн.

Як вам так вдалося отримати такий чудовий результат? Що Ви у відділенні казали, як вмовляли?

Мне тоже в отделении предлагали так сделать, но т.к. Б5 с кред.лимитом активно пользуется, то верку дали без лимита.
mihasik
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