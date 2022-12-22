Alien написав: ternofond написав:
Відкрив сьогодні пластикову Very card, Велику п'ятірку закрили, кредитний ліміт залишився той самий - 30k грн.
Як вам так вдалося отримати такий чудовий результат? Що Ви у відділенні казали, як вмовляли?
У відділенні гарантії не давали, що ліміт збережеться, це рішення Києва. Іншому клієнту, який раніше мене оформлявся, зрізали ліміт з 30k до 5k. Не очікував, що мені ліміт залишать. Навіть повторно не верифікували мої доходи, ні до мене з колцентру не дзвонили, ні на роботу. Попередню В5 оформляв два місяці тому, минулого місяця покористував її в межах 5k та погасив заборгованість. Правда депозит в Izi є конвертаційний на повну суму, може це врахували. Але у відділенні казали, що депозити у віртуальних банках не повинні б враховуватись.