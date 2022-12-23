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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 2.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 19:07

Сегодня с отделения позвонили и сказали, что настроили мне Ощадный.
Действительно появился в приложении.
Отделению спасибо, а горячка отстой у Тазика. Там даже не знают, что Ощад и Сберегательный - это одно и то же. И главное в тарифах не разбираются, доказывали, что за 1грн. не возможно открыть Ощадный. :shock:
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 20:44

  Alien написав:
  ternofond написав:Відкрив сьогодні пластикову Very card, Велику п'ятірку закрили, кредитний ліміт залишився той самий - 30k грн.

Як вам так вдалося отримати такий чудовий результат? Що Ви у відділенні казали, як вмовляли?

У відділенні гарантії не давали, що ліміт збережеться, це рішення Києва. Іншому клієнту, який раніше мене оформлявся, зрізали ліміт з 30k до 5k. Не очікував, що мені ліміт залишать. Навіть повторно не верифікували мої доходи, ні до мене з колцентру не дзвонили, ні на роботу. Попередню В5 оформляв два місяці тому, минулого місяця покористував її в межах 5k та погасив заборгованість. Правда депозит в Izi є конвертаційний на повну суму, може це врахували. Але у відділенні казали, що депозити у віртуальних банках не повинні б враховуватись.
ternofond
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 04:35

  ternofond написав:
  Alien написав:
  ternofond написав:Відкрив сьогодні пластикову Very card, Велику п'ятірку закрили, кредитний ліміт залишився той самий - 30k грн.

Як вам так вдалося отримати такий чудовий результат? Що Ви у відділенні казали, як вмовляли?

У відділенні гарантії не давали, що ліміт збережеться, це рішення Києва. Іншому клієнту, який раніше мене оформлявся, зрізали ліміт з 30k до 5k. Не очікував, що мені ліміт залишать. Навіть повторно не верифікували мої доходи, ні до мене з колцентру не дзвонили, ні на роботу. Попередню В5 оформляв два місяці тому, минулого місяця покористував її в межах 5k та погасив заборгованість. Правда депозит в Izi є конвертаційний на повну суму, може це врахували. Але у відділенні казали, що депозити у віртуальних банках не повинні б враховуватись.

Ох уж ці тисячі факторів...😆😆
mihasik
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Б5 бесконтактные неименные бывают? Отделение говорит что нет...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 12:20

  Vorlon написав:Б5 бесконтактные неименные бывают? Отделение говорит что нет...

Гривневу у Львові видали.
Кочевник
 
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