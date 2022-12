Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Действительно появился в приложении.

Як вам так вдалося отримати такий чудовий результат? Що Ви у відділенні казали, як вмовляли? Як вам так вдалося отримати такий чудовий результат? Що Ви у відділенні казали, як вмовляли?

У відділенні гарантії не давали, що ліміт збережеться, це рішення Києва. Іншому клієнту, який раніше мене оформлявся, зрізали ліміт з 30k до 5k. Не очікував, що мені ліміт залишать. Навіть повторно не верифікували мої доходи, ні до мене з колцентру не дзвонили, ні на роботу. Попередню В5 оформляв два місяці тому, минулого місяця покористував її в межах 5k та погасив заборгованість. Правда депозит в Izi є конвертаційний на повну суму, може це врахували. Але у відділенні казали, що депозити у віртуальних банках не повинні б враховуватись. У відділенні гарантії не давали, що ліміт збережеться, це рішення Києва. Іншому клієнту, який раніше мене оформлявся, зрізали ліміт з 30k до 5k. Не очікував, що мені ліміт залишать. Навіть повторно не верифікували мої доходи, ні до мене з колцентру не дзвонили, ні на роботу. Попередню В5 оформляв два місяці тому, минулого місяця покористував її в межах 5k та погасив заборгованість. Правда депозит в Izi є конвертаційний на повну суму, може це врахували. Але у відділенні казали, що депозити у віртуальних банках не повинні б враховуватись. ternofond

Як вам так вдалося отримати такий чудовий результат? Що Ви у відділенні казали, як вмовляли? Як вам так вдалося отримати такий чудовий результат? Що Ви у відділенні казали, як вмовляли?

Ох уж ці тисячі факторів...😆😆 Ох уж ці тисячі факторів...😆😆 mihasik

Повідомлень: 1210 З нами з: 26.10.11 Подякував: 29 раз. Подякували: 27 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 гру, 2022 10:53 Б5 бесконтактные неименные бывают? Отделение говорит что нет... Vorlon Повідомлень: 10450 З нами з: 14.06.13 Подякував: 488 раз. Подякували: 1138 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 гру, 2022 12:20 Vorlon написав: Б5 бесконтактные неименные бывают? Отделение говорит что нет... Б5 бесконтактные неименные бывают? Отделение говорит что нет...

