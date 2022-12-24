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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 гру, 2022 19:07
Сегодня с отделения позвонили и сказали, что настроили мне Ощадный.
Действительно появился в приложении.
Отделению спасибо, а горячка отстой у Тазика. Там даже не знают, что Ощад и Сберегательный - это одно и то же. И главное в тарифах не разбираются, доказывали, что за 1грн. не возможно открыть Ощадный.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 22 гру, 2022 20:44
Alien написав: ternofond написав:
Відкрив сьогодні пластикову Very card, Велику п'ятірку закрили, кредитний ліміт залишився той самий - 30k грн.
Як вам так вдалося отримати такий чудовий результат? Що Ви у відділенні казали, як вмовляли?
У відділенні гарантії не давали, що ліміт збережеться, це рішення Києва. Іншому клієнту, який раніше мене оформлявся, зрізали ліміт з 30k до 5k. Не очікував, що мені ліміт залишать. Навіть повторно не верифікували мої доходи, ні до мене з колцентру не дзвонили, ні на роботу. Попередню В5 оформляв два місяці тому, минулого місяця покористував її в межах 5k та погасив заборгованість. Правда депозит в Izi є конвертаційний на повну суму, може це врахували. Але у відділенні казали, що депозити у віртуальних банках не повинні б враховуватись.
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ternofond
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 04:35
ternofond написав: Alien написав: ternofond написав:
Відкрив сьогодні пластикову Very card, Велику п'ятірку закрили, кредитний ліміт залишився той самий - 30k грн.
Як вам так вдалося отримати такий чудовий результат? Що Ви у відділенні казали, як вмовляли?
У відділенні гарантії не давали, що ліміт збережеться, це рішення Києва. Іншому клієнту, який раніше мене оформлявся, зрізали ліміт з 30k до 5k. Не очікував, що мені ліміт залишать. Навіть повторно не верифікували мої доходи, ні до мене з колцентру не дзвонили, ні на роботу. Попередню В5 оформляв два місяці тому, минулого місяця покористував її в межах 5k та погасив заборгованість. Правда депозит в Izi є конвертаційний на повну суму, може це врахували. Але у відділенні казали, що депозити у віртуальних банках не повинні б враховуватись.
Ох уж ці тисячі факторів...😆😆
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mihasik
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 10:53
Б5 бесконтактные неименные бывают? Отделение говорит что нет...
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Vorlon
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 12:20
Vorlon написав:
Б5 бесконтактные неименные бывают? Отделение говорит что нет...
Гривневу у Львові видали.
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Кочевник
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Додано: Суб 24 гру, 2022 15:35
mihasik написав: ternofond написав:
Але у відділенні казали, що депозити у віртуальних банках не повинні б враховуватись.
Ох уж ці тисячі факторів.
кстати, да.
Или даже Юниверсал имеет с Моней или Тасей общий конвертлимит 100к/мес ?
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flysoulfly
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Додано: Суб 24 гру, 2022 15:58
flysoulfly написав: mihasik написав: ternofond написав:
Але у відділенні казали, що депозити у віртуальних банках не повинні б враховуватись.
Ох уж ці тисячі факторів.
кстати, да.
Или даже Юниверсал имеет с Моней или Тасей общий конвертлимит 100к/мес ?
а МФО у них общее?
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cohan
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Додано: Суб 24 гру, 2022 16:07
flysoulfly написав:
Или даже Юниверсал имеет с Моней или Тасей общий конвертлимит 100к/мес ?
С Моней таки имеет, а с Тасей неа.
С Тасей общий лимит на конвеРт-депо у Спорта и иЗи.
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Amethyst
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