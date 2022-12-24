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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 гру, 2022 20:22
deneg net написав: mihasik написав:
Универсал и моня отдельно.
Не отдельно, а в одном лице. Нет мони, а есть АТ "УНИВЕРСАЛ БАНК" лицензия №92 от 20.01.1994. Поэтому нельзя разместить два конверта в месяц на рыло, ибо договор будет с одним и тем же банком, и подписан будет одним и тем же зам.главы правления АТ "УНИВЕРСАЛ БАНК"
Я имел ввиду отдельно от таса и иже с ними...)
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