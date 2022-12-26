|
|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 гру, 2022 20:22
deneg net написав: mihasik написав:
Универсал и моня отдельно.
Не отдельно, а в одном лице. Нет мони, а есть АТ "УНИВЕРСАЛ БАНК" лицензия №92 от 20.01.1994. Поэтому нельзя разместить два конверта в месяц на рыло, ибо договор будет с одним и тем же банком, и подписан будет одним и тем же зам.главы правления АТ "УНИВЕРСАЛ БАНК"
Я имел ввиду отдельно от таса и иже с ними...)
-
mihasik
-
-
- Повідомлень: 1223
- З нами з: 26.10.11
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 24 гру, 2022 22:34
mihasik написав:
А кто-то пробовал открыть изя~тас более 100к, каким образом не пускает,на каком этапе?
а что там откривать, сформируйте реквизити для пополнения своих счетов, там светится одинаковое МФО.
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 5578
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 728 раз.
- Подякували: 521 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 гру, 2022 06:42
mihasik написав:
Как сказали в отделении, спорт, тас, изя имеют одну лицензию, у них 100к/мес на всех. Универсал и моня отдельно.
А кто-то пробовал открыть изя~тас более 100к, каким образом не пускает,на каком этапе?
пише перевищено ліміт, залишилось 18 грн, поближче до кінцевого ОК.
-
ScaryBee
-
-
- Повідомлень: 311
- З нами з: 27.06.22
- Подякував: 103 раз.
- Подякували: 32 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|