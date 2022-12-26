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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 121122123124

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 2.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 20:22

  deneg net написав:
  mihasik написав:Универсал и моня отдельно.

Не отдельно, а в одном лице. Нет мони, а есть АТ "УНИВЕРСАЛ БАНК" лицензия №92 от 20.01.1994. Поэтому нельзя разместить два конверта в месяц на рыло, ибо договор будет с одним и тем же банком, и подписан будет одним и тем же зам.главы правления АТ "УНИВЕРСАЛ БАНК"

Я имел ввиду отдельно от таса и иже с ними...)
mihasik
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 22:34

Re: ТАСКОМБАНК

  mihasik написав:А кто-то пробовал открыть изя~тас более 100к, каким образом не пускает,на каком этапе?

а что там откривать, сформируйте реквизити для пополнения своих счетов, там светится одинаковое МФО.
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 06:42

  mihasik написав:Как сказали в отделении, спорт, тас, изя имеют одну лицензию, у них 100к/мес на всех. Универсал и моня отдельно.
А кто-то пробовал открыть изя~тас более 100к, каким образом не пускает,на каком этапе?

пише перевищено ліміт, залишилось 18 грн, поближче до кінцевого ОК.
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 16:59

Re: ТАСКОМБАНК

Крысюки, списали комиссию за смс по Б5, хотя она отключена и только пуш ходили. Гарячка включила дурочку, что смс включены
Ромасик
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