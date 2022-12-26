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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 гру, 2022 20:22
deneg net написав: mihasik написав:
Универсал и моня отдельно.
Не отдельно, а в одном лице. Нет мони, а есть АТ "УНИВЕРСАЛ БАНК" лицензия №92 от 20.01.1994. Поэтому нельзя разместить два конверта в месяц на рыло, ибо договор будет с одним и тем же банком, и подписан будет одним и тем же зам.главы правления АТ "УНИВЕРСАЛ БАНК"
Я имел ввиду отдельно от таса и иже с ними...)
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mihasik
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Додано: Суб 24 гру, 2022 22:34
mihasik написав:
А кто-то пробовал открыть изя~тас более 100к, каким образом не пускает,на каком этапе?
а что там откривать, сформируйте реквизити для пополнения своих счетов, там светится одинаковое МФО.
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Goodman
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Додано: Нед 25 гру, 2022 06:42
mihasik написав:
Как сказали в отделении, спорт, тас, изя имеют одну лицензию, у них 100к/мес на всех. Универсал и моня отдельно.
А кто-то пробовал открыть изя~тас более 100к, каким образом не пускает,на каком этапе?
пише перевищено ліміт, залишилось 18 грн, поближче до кінцевого ОК.
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Додано: Пон 26 гру, 2022 21:08
Как открыть онлайн конвертационный депозит в ТАС? Есть Плативка (грн) и Велика пятирка (USD).
В кабинете не вижу возможности.
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reef
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Додано: Пон 26 гру, 2022 21:13
reef написав:
Как открыть онлайн конвертационный депозит в ТАС? Есть Плативка (грн) и Велика пятирка (USD).
В кабинете не вижу возможности.
Открыть в Т2Ю Сберегательный.
Пополнить его СЭПом из др. банка. Лучше эт сделать НЕ в день открытия Сбера.
Снять гроши со Сбера на Платівку (можно в день пополнения СЭПом, в опервремя) и открыть с нее Конвертационный.
ПС. Для открытия Сбера на Платівке д.б. хотя бы 1 коп. Ну а если савсЭм пусто, ну закиньте шоли 1̶0̶г̶р̶н̶ ̶С̶Э̶П̶о̶м̶,̶ ̶с̶н̶и̶м̶у̶т̶ ̶к̶о̶м̶и̶с̶ ̶з̶а̶ ̶з̶а̶ч̶и̶с̶л̶е̶н̶и̶е̶,̶ ̶м̶и̶н̶ ̶5̶ ̶г̶р̶н̶ ̶к̶а̶ж̶и̶с̶ь
Нее. Глянул тарифы: для зачисления с чужого банка комисс 1%, мин 10грн. Ахринели вааще
Мож попробовать закинуть на Платівку по ИБАНу с иЗи или Спорта, мож там за 5 выйдет?
ППС. Да вааще. Мож лучше иЗи откройте удаленно. За 10 мин мона все обтяпать, еще и дешевле Конверт выйдет
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Amethyst
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Додано: Пон 26 гру, 2022 21:36
Amethyst написав: reef написав:
Как открыть онлайн конвертационный депозит в ТАС? Есть Плативка (грн) и Велика пятирка (USD).
В кабинете не вижу возможности.
Открыть в Т2Ю Сберегательный.
Пополнить его СЭПом из др. банка. Лучше эт сделать НЕ в день открытия Сбера.
Снять гроши со Сбера на Платівку (можно в день пополнения СЭПом, в опервремя) и открыть с нее Конвертационный.
ПС. Для открытия Сбера на Платівке д.б. хотя бы 1 коп. Ну а если савсЭм пусто, ну закиньте шоли 1̶0̶г̶р̶н̶ ̶С̶Э̶П̶о̶м̶,̶ ̶с̶н̶и̶м̶у̶т̶ ̶к̶о̶м̶и̶с̶ ̶з̶а̶ ̶з̶а̶ч̶и̶с̶л̶е̶н̶и̶е̶,̶ ̶м̶и̶н̶ ̶5̶ ̶г̶р̶н̶ ̶к̶а̶ж̶и̶с̶ь
Нее. Глянул тарифы: для зачисления с чужого банка комисс 1%, мин 10грн. Ахринели вааще
Мож попробовать закинуть на Платівку по ИБАНу с иЗи или Спорта, мож там за 5 выйдет?
ППС. Да вааще. Мож лучше иЗи откройте удаленно. За 10 мин мона все обтяпать, еще и дешевле Конверт выйдет
Проще Б5 открыть, чем все эти телодвижения с ощадным.
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lara_08
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Додано: Пон 26 гру, 2022 21:42
lara_08 написав:
Проще Б5 открыть, чем все эти телодвижения с ощадным.
А Б5 онлайн можно открыть?
Это же кредитка, для нее попросят в гости в отд-е. Еще и опросную анкету заставят час заполнять, и пофиг, шо она как дебетка ток нужна.
Я предложил решение "на диване"
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Amethyst
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Додано: Пон 26 гру, 2022 22:11
Так деньги есть на Плативке, в меню не предлагает Конвертационный.
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reef
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Додано: Пон 26 гру, 2022 22:15
reef написав:
Так деньги есть на Плативке, в меню не предлагает Конвертационный.
Тисніть в додатку на обмін валют
, там повинно бути
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