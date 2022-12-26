Додано: Пон 26 гру, 2022 21:13

reef написав: Как открыть онлайн конвертационный депозит в ТАС? Есть Плативка (грн) и Велика пятирка (USD).

В кабинете не вижу возможности. Как открыть онлайн конвертационный депозит в ТАС? Есть Плативка (грн) и Велика пятирка (USD).В кабинете не вижу возможности.

Открыть в Т2Ю Сберегательный.Пополнить его СЭПом из др. банка. Лучше эт сделать НЕ в день открытия Сбера.Снять гроши со Сбера на Платівку (можно в день пополнения СЭПом, в опервремя) и открыть с нее Конвертационный.ПС. Для открытия Сбера на Платівке д.б. хотя бы 1 коп. Ну а если савсЭм пусто, ну закиньте шоли 1̶0̶г̶р̶н̶ ̶С̶Э̶П̶о̶м̶,̶ ̶с̶н̶и̶м̶у̶т̶ ̶к̶о̶м̶и̶с̶ ̶з̶а̶ ̶з̶а̶ч̶и̶с̶л̶е̶н̶и̶е̶,̶ ̶м̶и̶н̶ ̶5̶ ̶г̶р̶н̶ ̶к̶а̶ж̶и̶с̶ьНее. Глянул тарифы: для зачисления с чужого банка комисс 1%, мин 10грн. Ахринели ваащеМож попробовать закинуть на Платівку по ИБАНу с иЗи или Спорта, мож там за 5 выйдет?ППС. Да вааще. Мож лучше иЗи откройте удаленно. За 10 мин мона все обтяпать, еще и дешевле Конверт выйдет