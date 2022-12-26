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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ТАСКОМБАНК 2.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 20:22

  deneg net написав:
  mihasik написав:Универсал и моня отдельно.

Не отдельно, а в одном лице. Нет мони, а есть АТ "УНИВЕРСАЛ БАНК" лицензия №92 от 20.01.1994. Поэтому нельзя разместить два конверта в месяц на рыло, ибо договор будет с одним и тем же банком, и подписан будет одним и тем же зам.главы правления АТ "УНИВЕРСАЛ БАНК"

Я имел ввиду отдельно от таса и иже с ними...)
mihasik
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 22:34

Re: ТАСКОМБАНК

  mihasik написав:А кто-то пробовал открыть изя~тас более 100к, каким образом не пускает,на каком этапе?

а что там откривать, сформируйте реквизити для пополнения своих счетов, там светится одинаковое МФО.
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 06:42

  mihasik написав:Как сказали в отделении, спорт, тас, изя имеют одну лицензию, у них 100к/мес на всех. Универсал и моня отдельно.
А кто-то пробовал открыть изя~тас более 100к, каким образом не пускает,на каком этапе?

пише перевищено ліміт, залишилось 18 грн, поближче до кінцевого ОК.
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 16:59

Re: ТАСКОМБАНК

Крысюки, списали комиссию за смс по Б5, хотя она отключена и только пуш ходили. Гарячка включила дурочку, что смс включены
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 21:08

Re: ТАСКОМБАНК

Как открыть онлайн конвертационный депозит в ТАС? Есть Плативка (грн) и Велика пятирка (USD).
В кабинете не вижу возможности.
reef
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 21:13

  reef написав:Как открыть онлайн конвертационный депозит в ТАС? Есть Плативка (грн) и Велика пятирка (USD).
В кабинете не вижу возможности.

Открыть в Т2Ю Сберегательный.
Пополнить его СЭПом из др. банка. Лучше эт сделать НЕ в день открытия Сбера.
Снять гроши со Сбера на Платівку (можно в день пополнения СЭПом, в опервремя) и открыть с нее Конвертационный.

ПС. Для открытия Сбера на Платівке д.б. хотя бы 1 коп. Ну а если савсЭм пусто, ну закиньте шоли 1̶0̶г̶р̶н̶ ̶С̶Э̶П̶о̶м̶,̶ ̶с̶н̶и̶м̶у̶т̶ ̶к̶о̶м̶и̶с̶ ̶з̶а̶ ̶з̶а̶ч̶и̶с̶л̶е̶н̶и̶е̶,̶ ̶м̶и̶н̶ ̶5̶ ̶г̶р̶н̶ ̶к̶а̶ж̶и̶с̶ь
Нее. Глянул тарифы: для зачисления с чужого банка комисс 1%, мин 10грн. Ахринели вааще :mrgreen:
Мож попробовать закинуть на Платівку по ИБАНу с иЗи или Спорта, мож там за 5 выйдет? :idea:

ППС. Да вааще. Мож лучше иЗи откройте удаленно. За 10 мин мона все обтяпать, еще и дешевле Конверт выйдет :roll:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 21:36

  Amethyst написав:
  reef написав:Как открыть онлайн конвертационный депозит в ТАС? Есть Плативка (грн) и Велика пятирка (USD).
В кабинете не вижу возможности.

Открыть в Т2Ю Сберегательный.
Пополнить его СЭПом из др. банка. Лучше эт сделать НЕ в день открытия Сбера.
Снять гроши со Сбера на Платівку (можно в день пополнения СЭПом, в опервремя) и открыть с нее Конвертационный.

ПС. Для открытия Сбера на Платівке д.б. хотя бы 1 коп. Ну а если савсЭм пусто, ну закиньте шоли 1̶0̶г̶р̶н̶ ̶С̶Э̶П̶о̶м̶,̶ ̶с̶н̶и̶м̶у̶т̶ ̶к̶о̶м̶и̶с̶ ̶з̶а̶ ̶з̶а̶ч̶и̶с̶л̶е̶н̶и̶е̶,̶ ̶м̶и̶н̶ ̶5̶ ̶г̶р̶н̶ ̶к̶а̶ж̶и̶с̶ь
Нее. Глянул тарифы: для зачисления с чужого банка комисс 1%, мин 10грн. Ахринели вааще :mrgreen:
Мож попробовать закинуть на Платівку по ИБАНу с иЗи или Спорта, мож там за 5 выйдет? :idea:

ППС. Да вааще. Мож лучше иЗи откройте удаленно. За 10 мин мона все обтяпать, еще и дешевле Конверт выйдет :roll:

Проще Б5 открыть, чем все эти телодвижения с ощадным.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 21:42

Re: ТАСКОМБАНК

  lara_08 написав:Проще Б5 открыть, чем все эти телодвижения с ощадным.
А Б5 онлайн можно открыть?
Это же кредитка, для нее попросят в гости в отд-е. Еще и опросную анкету заставят час заполнять, и пофиг, шо она как дебетка ток нужна.
Я предложил решение "на диване"
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 22:11

Re: ТАСКОМБАНК

Так деньги есть на Плативке, в меню не предлагает Конвертационный.
reef
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 22:15

  reef написав:Так деньги есть на Плативке, в меню не предлагает Конвертационный.

Тисніть в додатку на обмін валют, там повинно бути
novichok
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