Плативка в дол. СМС там платные??? Или их вообще нет???
Отключать надо через горячку, отделение или можно в приложении??
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 гру, 2022 22:16
Плативка в дол. СМС там платные??? Или их вообще нет???
Отключать надо через горячку, отделение или можно в приложении??
Додано: Пон 26 гру, 2022 22:18
Додано: Вів 27 гру, 2022 00:04
ТАСКОМБАНК
Додано: Сер 28 гру, 2022 00:28
Re: ТАСКОМБАНК
Пополнение Ощадного с привязанной карты другого банка без комиссии?
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