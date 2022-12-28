|
|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 гру, 2022 22:16
Плативка в дол. СМС там платные??? Или их вообще нет???
Отключать надо через горячку, отделение или можно в приложении??
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 6057
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 677 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 26 гру, 2022 22:18
Игорь Алексеевич написав:
Плативка в дол. СМС там платные??? Или их вообще нет???
Отключать надо через горячку, отделение или можно в приложении??
Платные, можно в приложении
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 3448
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 222 раз.
- Подякували: 646 раз.
-
- Профіль
-
1
8
Додано: Вів 27 гру, 2022 00:04
ТАСКОМБАНК
reef написав:
Так деньги есть на Плативке, в меню не предлагает Конвертационный.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 7789
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 326 раз.
- Подякували: 1093 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Сер 28 гру, 2022 00:28
Пополнение Ощадного с привязанной карты другого банка без комиссии?
-
reef
-
-
- Повідомлень: 2754
- З нами з: 28.08.07
- Подякував: 185 раз.
- Подякували: 181 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 гру, 2022 01:36
reef написав:
Пополнение Ощадного с привязанной карты другого банка без комиссии?
Без комісії з боку ТАСі, можлива комісія емітента за р2р.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 7789
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 326 раз.
- Подякували: 1093 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Сер 28 гру, 2022 08:13
klug написав:
ТАСКОМБАНК
reef написав:
Так деньги есть на Плативке, в меню не предлагает Конвертационный.
Совершенно верно. Похоже, reef
тоже искал в веб-версии. Там нет. Только в мобильном приложении.
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 5660
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 887 раз.
- Подякували: 4652 раз.
-
- Профіль
-
6
13
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|