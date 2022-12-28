ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 гру, 2022 22:16
Плативка в дол. СМС там платные??? Или их вообще нет???
Отключать надо через горячку, отделение или можно в приложении??
Игорь Алексеевич
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Додано: Пон 26 гру, 2022 22:18
Игорь Алексеевич написав:
Плативка в дол. СМС там платные??? Или их вообще нет???
Отключать надо через горячку, отделение или можно в приложении??
Платные, можно в приложении
Amethyst
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Додано: Вів 27 гру, 2022 00:04
reef написав:
Так деньги есть на Плативке, в меню не предлагает Конвертационный.
ТАСКОМБАНК
klug
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Додано: Сер 28 гру, 2022 00:28
Пополнение Ощадного с привязанной карты другого банка без комиссии?
reef
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Додано: Сер 28 гру, 2022 01:36
reef написав:
Пополнение Ощадного с привязанной карты другого банка без комиссии?
Без комісії з боку ТАСі, можлива комісія емітента за р2р.
klug
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Додано: Сер 28 гру, 2022 08:13
klug написав: reef написав:
Так деньги есть на Плативке, в меню не предлагает Конвертационный.
ТАСКОМБАНК
Совершенно верно. Похоже,
reef
тоже искал в веб-версии. Там нет. Только в мобильном приложении.
Искатель
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Додано: Сер 28 гру, 2022 12:29
Тася прислала повідомлення про акцію - розiграш сертифiкату на 50000 грн. в Giftmall в кілька етапів з кешбеком 300 грн. першим 300м учасникам що виконають умови на кожному етапі. Щоправда платити треба візами а це зазвичай у Тасі були платівки (і одна преміалок з пакету масала-обсідіан). Втім може комусь знадобиться
Alien
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Додано: Сер 28 гру, 2022 12:53
klug написав: reef написав:
Пополнение Ощадного с привязанной карты другого банка без комиссии?
Без комісії з боку ТАСі, можлива комісія емітента за р2р.
Кто-нибудь пополнял Ощадный с добавленной в приложении ТАС "Карты для выплат" ПриватБанка, есть с нее комиссия при этом или нет?
Dobrofey
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Додано: Сер 28 гру, 2022 12:57
Dobrofey написав: klug написав: reef написав:
Пополнение Ощадного с привязанной карты другого банка без комиссии?
Без комісії з боку ТАСі, можлива комісія емітента за р2р.
Кто-нибудь пополнял Ощадный с добавленной в приложении ТАС "Карты для выплат" ПриватБанка, есть с нее комиссия при этом или нет?
Приват же возьмёт комиссию за p2p.
lloydbanksua
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