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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ТАСКОМБАНК 2.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 22:16

Плативка в дол. СМС там платные??? Или их вообще нет???
Отключать надо через горячку, отделение или можно в приложении??
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 22:18

  Игорь Алексеевич написав:Плативка в дол. СМС там платные??? Или их вообще нет???
Отключать надо через горячку, отделение или можно в приложении??

Платные, можно в приложении 8)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 00:04

  reef написав:Так деньги есть на Плативке, в меню не предлагает Конвертационный.

ТАСКОМБАНК
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 00:28

Re: ТАСКОМБАНК

Пополнение Ощадного с привязанной карты другого банка без комиссии?
reef
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 01:36

  reef написав:Пополнение Ощадного с привязанной карты другого банка без комиссии?

Без комісії з боку ТАСі, можлива комісія емітента за р2р.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 08:13

  klug написав:
  reef написав:Так деньги есть на Плативке, в меню не предлагает Конвертационный.

ТАСКОМБАНК

Совершенно верно. Похоже, reef тоже искал в веб-версии. Там нет. Только в мобильном приложении.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 12:29

Акція

Тася прислала повідомлення про акцію - розiграш сертифiкату на 50000 грн. в Giftmall в кілька етапів з кешбеком 300 грн. першим 300м учасникам що виконають умови на кожному етапі. Щоправда платити треба візами а це зазвичай у Тасі були платівки (і одна преміалок з пакету масала-обсідіан). Втім може комусь знадобиться
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Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 12:53

  klug написав:
  reef написав:Пополнение Ощадного с привязанной карты другого банка без комиссии?

Без комісії з боку ТАСі, можлива комісія емітента за р2р.

Кто-нибудь пополнял Ощадный с добавленной в приложении ТАС "Карты для выплат" ПриватБанка, есть с нее комиссия при этом или нет?
Dobrofey
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 12:57

  Dobrofey написав:
  klug написав:
  reef написав:Пополнение Ощадного с привязанной карты другого банка без комиссии?

Без комісії з боку ТАСі, можлива комісія емітента за р2р.

Кто-нибудь пополнял Ощадный с добавленной в приложении ТАС "Карты для выплат" ПриватБанка, есть с нее комиссия при этом или нет?

Приват же возьмёт комиссию за p2p.
lloydbanksua
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