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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 гру, 2022 20:28
Настирливо шлють пуши вивести кешбек до 30.12. Щось змінилось? Кажись було не так, до кінця першого робочого дня наступного місяця? Прошу пояснити
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valya
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Додано: Чет 29 гру, 2022 22:26
cohan написав:
подскажите, а оплата комунали в Tas2U с VeryCard засчитается кешбек?
или наоборот засчитает вылет из грейса?
всмысле? тася в своей аппке с чужих карт проводила как покупку, а со своей как перевод?
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flysoulfly
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