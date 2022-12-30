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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ТАСКОМБАНК 2.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 20:28

Re: ТАСКОМБАНК

Настирливо шлють пуши вивести кешбек до 30.12. Щось змінилось? Кажись було не так, до кінця першого робочого дня наступного місяця? Прошу пояснити
valya
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 22:26

  cohan написав:подскажите, а оплата комунали в Tas2U с VeryCard засчитается кешбек?
или наоборот засчитает вылет из грейса?
всмысле? тася в своей аппке оплату с чужих карт проводила как покупку, а со своей может как перевод?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 18:20

  valya написав:Настирливо шлють пуши вивести кешбек до 30.12. Щось змінилось? Кажись було не так, до кінця першого робочого дня наступного місяця? Прошу пояснити

Приєднуюсь до питання. Коли виводити кешбек с Б5, шоб два рази не вставати? 2 січня до 18.00?
Ferlakur
 
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