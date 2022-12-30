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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 гру, 2022 20:28
Настирливо шлють пуши вивести кешбек до 30.12. Щось змінилось? Кажись було не так, до кінця першого робочого дня наступного місяця? Прошу пояснити
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valya
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Додано: Чет 29 гру, 2022 22:26
cohan написав:
подскажите, а оплата комунали в Tas2U с VeryCard засчитается кешбек?
или наоборот засчитает вылет из грейса?
всмысле? тася в своей аппке оплату с чужих карт проводила как покупку, а со своей может как перевод?
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flysoulfly
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 18:20
valya написав:
Настирливо шлють пуши вивести кешбек до 30.12. Щось змінилось? Кажись було не так, до кінця першого робочого дня наступного місяця? Прошу пояснити
Приєднуюсь до питання. Коли виводити кешбек с Б5, шоб два рази не вставати? 2 січня до 18.00?
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Ferlakur
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 18:59
Ferlakur написав: valya написав:
Настирливо шлють пуши вивести кешбек до 30.12. Щось змінилось? Кажись було не так, до кінця першого робочого дня наступного місяця? Прошу пояснити
Приєднуюсь до питання. Коли виводити кешбек с Б5, шоб два рази не вставати? 2 січня до 18.00?
А що заважає вивести зараз? Чи ви чекаєте ще якесь наразування? Так якщо воно буде - виведете ще раз. Єдина ситуація коли треба чекати - це якщо лишилась покупка де нарахування буде менше 1 грн. і вона поки не провелась. Втім це ж не така велика сума щоб її було так жалко втратити. Тим більше що як свідчить досвід минулих років - тася може і покупки 1 січня груднем провести. А може і не провести
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Alien
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 21:12
Зараз уже точно можна ініціювати - у цьому році уже більше нічого не нарахують.
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klug
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 21:21
Хтось в курсі, через який час нараховуються 100 грн. welcome бонусу за першу покупку карткою very card? Умови акції виконав: здійснити покупку на 100 грн. та зареєструватися в tas2u, а грошей нема(
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ternofond
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 21:53
а что тут открыть чтобы пополнять СЭПом для открытия конверт депо мимо кредитки? менеджер красиво рассказал что "кредитный счет только бесплатно пополняется", ну ок, Верикард пригодится, лимит дали, но теперь же пооплнение для депо автоматом гасит все сильно раньше грейса
неудобно
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cohan
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 22:09
cohan написав:
а что тут открыть чтобы пополнять СЭПом для открытия конверт депо мимо кредитки? менеджер красиво рассказал что "кредитный счет только бесплатно пополняется", ну ок, Верикард пригодится, лимит дали, но теперь же пооплнение для депо автоматом гасит все сильно раньше грейса
неудобно
Вам потрiбна друга кредитка з нульовим лiмiтом. Наприклад Б5. Ранiше можна було мати двi Б5 - одна з лiмiтом друга без. Якщо Б5 все ще випускають (а на сайтi вони в наявностi) то вiзьмiть в додаток до "very"
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