RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 123124125126

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 2.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 20:28

Re: ТАСКОМБАНК

Настирливо шлють пуши вивести кешбек до 30.12. Щось змінилось? Кажись було не так, до кінця першого робочого дня наступного місяця? Прошу пояснити
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1723
З нами з: 31.10.12
Подякував: 571 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 22:26

  cohan написав:подскажите, а оплата комунали в Tas2U с VeryCard засчитается кешбек?
или наоборот засчитает вылет из грейса?
всмысле? тася в своей аппке оплату с чужих карт проводила как покупку, а со своей может как перевод?
flysoulfly
 
Повідомлень: 1320
З нами з: 13.01.09
Подякував: 552 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 18:20

  valya написав:Настирливо шлють пуши вивести кешбек до 30.12. Щось змінилось? Кажись було не так, до кінця першого робочого дня наступного місяця? Прошу пояснити

Приєднуюсь до питання. Коли виводити кешбек с Б5, шоб два рази не вставати? 2 січня до 18.00?
Ferlakur
 
Повідомлень: 4353
З нами з: 14.10.08
Подякував: 274 раз.
Подякували: 271 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 18:59

  Ferlakur написав:
  valya написав:Настирливо шлють пуши вивести кешбек до 30.12. Щось змінилось? Кажись було не так, до кінця першого робочого дня наступного місяця? Прошу пояснити

Приєднуюсь до питання. Коли виводити кешбек с Б5, шоб два рази не вставати? 2 січня до 18.00?

А що заважає вивести зараз? Чи ви чекаєте ще якесь наразування? Так якщо воно буде - виведете ще раз. Єдина ситуація коли треба чекати - це якщо лишилась покупка де нарахування буде менше 1 грн. і вона поки не провелась. Втім це ж не така велика сума щоб її було так жалко втратити. Тим більше що як свідчить досвід минулих років - тася може і покупки 1 січня груднем провести. А може і не провести
Alien
 
Повідомлень: 1065
З нами з: 12.01.20
Подякував: 40 раз.
Подякували: 269 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 21:12

Зараз уже точно можна ініціювати - у цьому році уже більше нічого не нарахують.
klug
 
Повідомлень: 7807
З нами з: 18.08.14
Подякував: 328 раз.
Подякували: 1093 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 21:21

Re: ТАСКОМБАНК

Хтось в курсі, через який час нараховуються 100 грн. welcome бонусу за першу покупку карткою very card? Умови акції виконав: здійснити покупку на 100 грн. та зареєструватися в tas2u, а грошей нема(
ternofond
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6
З нами з: 25.08.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 21:53

Re: ТАСКОМБАНК

а что тут открыть чтобы пополнять СЭПом для открытия конверт депо мимо кредитки? менеджер красиво рассказал что "кредитный счет только бесплатно пополняется", ну ок, Верикард пригодится, лимит дали, но теперь же пооплнение для депо автоматом гасит все сильно раньше грейса
неудобно
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4888
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 400 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 22:09

  cohan написав:а что тут открыть чтобы пополнять СЭПом для открытия конверт депо мимо кредитки? менеджер красиво рассказал что "кредитный счет только бесплатно пополняется", ну ок, Верикард пригодится, лимит дали, но теперь же пооплнение для депо автоматом гасит все сильно раньше грейса
неудобно

Вам потрiбна друга кредитка з нульовим лiмiтом. Наприклад Б5. Ранiше можна було мати двi Б5 - одна з лiмiтом друга без. Якщо Б5 все ще випускають (а на сайтi вони в наявностi) то вiзьмiть в додаток до "very"
Alien
 
Повідомлень: 1065
З нами з: 12.01.20
Подякував: 40 раз.
Подякували: 269 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 123124125126
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Айбокс Банк (98)
30.12.2022 23:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.