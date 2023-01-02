Alien написав: Ferlakur написав: valya написав:
Настирливо шлють пуши вивести кешбек до 30.12. Щось змінилось? Кажись було не так, до кінця першого робочого дня наступного місяця? Прошу пояснити
Приєднуюсь до питання. Коли виводити кешбек с Б5, шоб два рази не вставати? 2 січня до 18.00?
А що заважає вивести зараз? Чи ви чекаєте ще якесь наразування? Так якщо воно буде - виведете ще раз. Єдина ситуація коли треба чекати - це якщо лишилась покупка де нарахування буде менше 1 грн. і вона поки не провелась. Втім це ж не така велика сума щоб її було так жалко втратити. Тим більше що як свідчить досвід минулих років - тася може і покупки 1 січня груднем провести. А може і не провести
Тазік покупки 30.12.22 після обіду, рахує в трати грудня, начебто провів по рахунку в грудні, а кешбек не нарахував,- начебто не пройшло по рахунку. Крутить як циган сонцем, в свою сторону.