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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 січ, 2023 08:16
Alien написав: Ferlakur написав: valya написав:
Настирливо шлють пуши вивести кешбек до 30.12. Щось змінилось? Кажись було не так, до кінця першого робочого дня наступного місяця? Прошу пояснити
Приєднуюсь до питання. Коли виводити кешбек с Б5, шоб два рази не вставати? 2 січня до 18.00?
А що заважає вивести зараз? Чи ви чекаєте ще якесь наразування? Так якщо воно буде - виведете ще раз. Єдина ситуація коли треба чекати - це якщо лишилась покупка де нарахування буде менше 1 грн. і вона поки не провелась. Втім це ж не така велика сума щоб її було так жалко втратити. Тим більше що як свідчить досвід минулих років - тася може і покупки 1 січня груднем провести. А може і не провести
Тазік покупки 30.12.22 після обіду, рахує в трати грудня, начебто провів по рахунку в грудні, а кешбек не нарахував,- начебто не пройшло по рахунку. Крутить як циган сонцем, в свою сторону.
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Додано: Пон 02 січ, 2023 11:11
В мене не зарахував за 30 грудня. Все норм.
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Додано: Пон 02 січ, 2023 12:34
Кочевник написав:
В мене не зарахував за 30 грудня. Все норм.
Повезло. У меня всё 30-ое учтено (последняя покупка в 17:50). А 31-ое нет. Но в принципе это было ожидаемо..
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Додано: Пон 02 січ, 2023 12:57
Сьогодні відкривав "вєрку" - приніс б5 на закриття з 50к ліміту, а мені працівниця: "а як Київ ліміт не дасть i ви стілько ліміту втратите. Ні так не гаразд". Пішла до керівниці відділення, щось пошeпотілись повертається каже: "б5 поки не закриваємо, оформлюємо заявку на ліміт по very з приміткою "у разі виділення ліміту по very клієнт зобов'язується протягом доби закрити б5". Після заявки керівник відділення ще особисто перетелефонує у Київ і зверне їх увагу на цей аспект". Я їм: "то нащо так складно, ну не буде в мене тасиної кредитки - я морально готовий до втрати ліміту і може факт уже здійсненого закриття б5 буде додатковим позитивним фактором". А мені вже керівниця відділення: "ні-ні, то мало на що впливає, а ризик залишитись без ліміту є, то хай кияни працюють, це нормально, ви ж чесна людина". Чесно кажучи не чекав такого завзяття з боку тасіного персоналу. Не знаю чим у підсумку закінчиться, картку отримав, ліміт у виписці вже є - як просив, але в додатку ще 0 (втiм Тася вiдома проблемами з синхроном баз даних). Спостерігаю далі
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Додано: Пон 02 січ, 2023 13:56
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Это Запорожье? Какое отделение?
P.S. Я планирую подобный заход примерно года через 3, когда последняя Пудра сдохнет
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Додано: Пон 02 січ, 2023 14:07
Vorlon написав:
Какое отделение?
на Лахтi (Соборний,144).
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