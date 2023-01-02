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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 124125126127

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ТАСКОМБАНК 2.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 08:16

Re: ТАСКОМБАНК

Alien написав:
  Ferlakur написав:
  valya написав:Настирливо шлють пуши вивести кешбек до 30.12. Щось змінилось? Кажись було не так, до кінця першого робочого дня наступного місяця? Прошу пояснити

Приєднуюсь до питання. Коли виводити кешбек с Б5, шоб два рази не вставати? 2 січня до 18.00?

А що заважає вивести зараз? Чи ви чекаєте ще якесь наразування? Так якщо воно буде - виведете ще раз. Єдина ситуація коли треба чекати - це якщо лишилась покупка де нарахування буде менше 1 грн. і вона поки не провелась. Втім це ж не така велика сума щоб її було так жалко втратити. Тим більше що як свідчить досвід минулих років - тася може і покупки 1 січня груднем провести. А може і не провести
Тазік покупки 30.12.22 після обіду, рахує в трати грудня, начебто провів по рахунку в грудні, а кешбек не нарахував,- начебто не пройшло по рахунку. Крутить як циган сонцем, в свою сторону.
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 11:11

Re: ТАСКОМБАНК

В мене не зарахував за 30 грудня. Все норм.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 12:34

  Кочевник написав:В мене не зарахував за 30 грудня. Все норм.

Повезло. У меня всё 30-ое учтено (последняя покупка в 17:50). А 31-ое нет. Но в принципе это было ожидаемо..
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 12:57

Виявляється і так можна було?

Сьогодні відкривав "вєрку" - приніс б5 на закриття з 50к ліміту, а мені працівниця: "а як Київ ліміт не дасть i ви стілько ліміту втратите. Ні так не гаразд". Пішла до керівниці відділення, щось пошeпотілись повертається каже: "б5 поки не закриваємо, оформлюємо заявку на ліміт по very з приміткою "у разі виділення ліміту по very клієнт зобов'язується протягом доби закрити б5". Після заявки керівник відділення ще особисто перетелефонує у Київ і зверне їх увагу на цей аспект". Я їм: "то нащо так складно, ну не буде в мене тасиної кредитки - я морально готовий до втрати ліміту і може факт уже здійсненого закриття б5 буде додатковим позитивним фактором". А мені вже керівниця відділення: "ні-ні, то мало на що впливає, а ризик залишитись без ліміту є, то хай кияни працюють, це нормально, ви ж чесна людина". Чесно кажучи не чекав такого завзяття з боку тасіного персоналу. Не знаю чим у підсумку закінчиться, картку отримав, ліміт у виписці вже є - як просив, але в додатку ще 0 (втiм Тася вiдома проблемами з синхроном баз даних). Спостерігаю далі
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 13:56

Alien
Это Запорожье? Какое отделение? :roll:

P.S. Я планирую подобный заход примерно года через 3, когда последняя Пудра сдохнет :D
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 14:07

Re: ТАСКОМБАНК

  Vorlon написав:Какое отделение?
на Лахтi (Соборний,144).
Alien
 
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