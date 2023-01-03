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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 січ, 2023 11:04
Саме так! Немає ні за 29, ні за 30.12. Вимагав створити заявку - пообіцяли перевірити...
Додано: Вів 03 січ, 2023 12:44
Теж створили заявку. Виявляється, ініціїовану в 17-35 30.12.22 операцію(ії) провели по рахунку в 18-00. Але кешбек забули нарахувати. Дуже поспішали закрити рік.
Значна сума. Весь ліміт висадив, попередньо поповнивши.
Додано: Вів 03 січ, 2023 13:02
По изи тоже все операции за 30 декабря провели 30-м. С кешбэком то в изи порядок, но погашать придётся до 30 января, а я рассчитывала что будет до конца февраля, т.к. они обычно операции за последние два дня месяца проводили следующим месяцем. Ну да ладно.
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