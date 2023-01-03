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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 січ, 2023 11:04
Саме так! Немає ні за 29, ні за 30.12. Вимагав створити заявку - пообіцяли перевірити...
Додано: Вів 03 січ, 2023 12:44
Теж створили заявку. Виявляється, ініціїовану в 17-35 30.12.22 операцію(ії) провели по рахунку в 18-00. Але кешбек забули нарахувати. Дуже поспішали закрити рік.
Значна сума. Весь ліміт висадив, попередньо поповнивши.
Додано: Вів 03 січ, 2023 13:02
По изи тоже все операции за 30 декабря провели 30-м. С кешбэком то в изи порядок, но погашать придётся до 30 января, а я рассчитывала что будет до конца февраля, т.к. они обычно операции за последние два дня месяца проводили следующим месяцем. Ну да ладно.
Додано: Вів 03 січ, 2023 14:22
Re: ТАСКОМБАНК
Рiч у тiм що функцiонально то рiзнi пiдроздiли займаються - окремо питанням проведення по рахунку i окремо нарахуванням кешбеку. Традицiйно бухгалтери завжди намагаються щоб на 1 сiчня було якомога менше кредиторскої та дебiторської заборгованостi. А суми в блоцi якраз до таких i вiдносяться. Тому їх бухгалтери вручну i проштовхнули якомога скорiше. При цьому суми зникли з БД з яких вони потрапляють на нарахування кешбеку, а тому пiдроздiл, вiдповiдальний за кешбек їх просто не бачить. Втiм не думаю що це зроблено спецiально - просто коли влазять в БД не подумавши воно часто так i виходить, що десь щось не провелось.
Про Тасю писали напередоднi нового року що вона в цьому сенсi "придумкувата" - вона завжди намагалась провести картковi платежi по максимуму. Навiть в минулi роки вони 2-4 ciчня вiдкривали операцiйний день i проводили оплати здiйсненнi ввечерi 31 грудня, а хтось навiть колись казав, що в нього груднем примудрились навiть провести по рахунку сiчневу оплату (схоже не байку але може й було). Тому загальновiдомо що тасинi картки не пiдходять для "подовженого" грейсу при оплатi в останнi днi грудня.
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