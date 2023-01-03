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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 125126127128 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ТАСКОМБАНК 2.7 5 7 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 29% 2 2- Погане. Некомпетентне. 14% 1 3- Задовільне. Хотілося б краще. 29% 2 4- Добре. Як і повинно бути. 14% 1 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 14% 1 Всього голосів : 7 Додано: Вів 03 січ, 2023 11:04 Саме так! Немає ні за 29, ні за 30.12. Вимагав створити заявку - пообіцяли перевірити... patrikk Повідомлень: 256 З нами з: 25.06.15 Подякував: 31 раз. Подякували: 11 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 січ, 2023 12:44 patrikk написав: Саме так! Немає ні за 29, ні за 30.12. Вимагав створити заявку - пообіцяли перевірити... Саме так! Немає ні за 29, ні за 30.12. Вимагав створити заявку - пообіцяли перевірити...

Теж створили заявку. Виявляється, ініціїовану в 17-35 30.12.22 операцію(ії) провели по рахунку в 18-00. Але кешбек забули нарахувати. Дуже поспішали закрити рік.

Значна сума. Весь ліміт висадив, попередньо поповнивши. Теж створили заявку. Виявляється, ініціїовану в 17-35 30.12.22 операцію(ії) провели по рахунку в 18-00. Але кешбек забули нарахувати. Дуже поспішали закрити рік.Значна сума. Весь ліміт висадив, попередньо поповнивши. lel Повідомлень: 3270 З нами з: 10.12.13 Подякував: 1082 раз. Подякували: 376 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 січ, 2023 13:02 lel написав: patrikk написав: Саме так! Немає ні за 29, ні за 30.12. Вимагав створити заявку - пообіцяли перевірити... Саме так! Немає ні за 29, ні за 30.12. Вимагав створити заявку - пообіцяли перевірити...

Теж створили заявку. Виявляється, ініціїовану в 17-35 30.12.22 операцію(ії) провели по рахунку в 18-00. Але кешбек забули нарахувати. Дуже поспішали закрити рік.

Значна сума. Весь ліміт висадив, попередньо поповнивши. Теж створили заявку. Виявляється, ініціїовану в 17-35 30.12.22 операцію(ії) провели по рахунку в 18-00. Але кешбек забули нарахувати. Дуже поспішали закрити рік.Значна сума. Весь ліміт висадив, попередньо поповнивши.

По изи тоже все операции за 30 декабря провели 30-м. С кешбэком то в изи порядок, но погашать придётся до 30 января, а я рассчитывала что будет до конца февраля, т.к. они обычно операции за последние два дня месяца проводили следующим месяцем. Ну да ладно. По изи тоже все операции за 30 декабря провели 30-м. С кешбэком то в изи порядок, но погашать придётся до 30 января, а я рассчитывала что будет до конца февраля, т.к. они обычно операции за последние два дня месяца проводили следующим месяцем. Ну да ладно. lara_08 Повідомлень: 566 З нами з: 05.05.14 Подякував: 10 раз. Подякували: 85 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 січ, 2023 14:22 Re: ТАСКОМБАНК lel написав: Виявляється, ініціїовану в 17-35 30.12.22 операцію(ії) провели по рахунку в 18-00. Але кешбек забули нарахувати. Дуже поспішали закрити рік. Виявляється, ініціїовану в 17-35 30.12.22 операцію(ії) провели по рахунку в 18-00. Але кешбек забули нарахувати. Дуже поспішали закрити рік.

Рiч у тiм що функцiонально то рiзнi пiдроздiли займаються - окремо питанням проведення по рахунку i окремо нарахуванням кешбеку. Традицiйно бухгалтери завжди намагаються щоб на 1 сiчня було якомога менше кредиторскої та дебiторської заборгованостi. А суми в блоцi якраз до таких i вiдносяться. Тому їх бухгалтери вручну i проштовхнули якомога скорiше. При цьому суми зникли з БД з яких вони потрапляють на нарахування кешбеку, а тому пiдроздiл, вiдповiдальний за кешбек їх просто не бачить. Втiм не думаю що це зроблено спецiально - просто коли влазять в БД не подумавши воно часто так i виходить, що десь щось не провелось. lara_08 написав: По изи тоже все операции за 30 декабря провели 30-м. С кешбэком то в изи порядок, но погашать придётся до 30 января, а я рассчитывала что будет до конца февраля, т.к. они обычно операции за последние два дня месяца проводили следующим месяцем. Ну да ладно. По изи тоже все операции за 30 декабря провели 30-м. С кешбэком то в изи порядок, но погашать придётся до 30 января, а я рассчитывала что будет до конца февраля, т.к. они обычно операции за последние два дня месяца проводили следующим месяцем. Ну да ладно.

Про Тасю писали напередоднi нового року що вона в цьому сенсi "придумкувата" - вона завжди намагалась провести картковi платежi по максимуму. Навiть в минулi роки вони 2-4 ciчня вiдкривали операцiйний день i проводили оплати здiйсненнi ввечерi 31 грудня, а хтось навiть колись казав, що в нього груднем примудрились навiть провести по рахунку сiчневу оплату (схоже не байку але може й було). Тому загальновiдомо що тасинi картки не пiдходять для "подовженого" грейсу при оплатi в останнi днi грудня. Рiч у тiм що функцiонально то рiзнi пiдроздiли займаються - окремо питанням проведення по рахунку i окремо нарахуванням кешбеку. Традицiйно бухгалтери завжди намагаються щоб на 1 сiчня було якомога менше кредиторскої та дебiторської заборгованостi. А суми в блоцi якраз до таких i вiдносяться. Тому їх бухгалтери вручну i проштовхнули якомога скорiше. При цьому суми зникли з БД з яких вони потрапляють на нарахування кешбеку, а тому пiдроздiл, вiдповiдальний за кешбек їх просто не бачить. Втiм не думаю що це зроблено спецiально - просто коли влазять в БД не подумавши воно часто так i виходить, що десь щось не провелось.Про Тасю писали напередоднi нового року що вона в цьому сенсi "придумкувата" - вона завжди намагалась провести картковi платежi по максимуму. Навiть в минулi роки вони 2-4 ciчня вiдкривали операцiйний день i проводили оплати здiйсненнi ввечерi 31 грудня, а хтось навiть колись казав, що в нього груднем примудрились навiть провести по рахунку сiчневу оплату (схоже не байку але може й було). Тому загальновiдомо що тасинi картки не пiдходять для "подовженого" грейсу при оплатi в останнi днi грудня. Alien Повідомлень: 1078 З нами з: 12.01.20 Подякував: 41 раз. Подякували: 277 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 125126127128 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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