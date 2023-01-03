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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 125126127128

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ТАСКОМБАНК 2.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 11:04

Саме так! Немає ні за 29, ні за 30.12. Вимагав створити заявку - пообіцяли перевірити...
patrikk
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 12:44

  patrikk написав:Саме так! Немає ні за 29, ні за 30.12. Вимагав створити заявку - пообіцяли перевірити...

Теж створили заявку. Виявляється, ініціїовану в 17-35 30.12.22 операцію(ії) провели по рахунку в 18-00. Але кешбек забули нарахувати. Дуже поспішали закрити рік. :mrgreen:
Значна сума. Весь ліміт висадив, попередньо поповнивши.
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 13:02

  lel написав:
  patrikk написав:Саме так! Немає ні за 29, ні за 30.12. Вимагав створити заявку - пообіцяли перевірити...

Теж створили заявку. Виявляється, ініціїовану в 17-35 30.12.22 операцію(ії) провели по рахунку в 18-00. Але кешбек забули нарахувати. Дуже поспішали закрити рік. :mrgreen:
Значна сума. Весь ліміт висадив, попередньо поповнивши.

По изи тоже все операции за 30 декабря провели 30-м. С кешбэком то в изи порядок, но погашать придётся до 30 января, а я рассчитывала что будет до конца февраля, т.к. они обычно операции за последние два дня месяца проводили следующим месяцем. Ну да ладно.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 14:22

Re: ТАСКОМБАНК

  lel написав:Виявляється, ініціїовану в 17-35 30.12.22 операцію(ії) провели по рахунку в 18-00. Але кешбек забули нарахувати. Дуже поспішали закрити рік. :mrgreen:

Рiч у тiм що функцiонально то рiзнi пiдроздiли займаються - окремо питанням проведення по рахунку i окремо нарахуванням кешбеку. Традицiйно бухгалтери завжди намагаються щоб на 1 сiчня було якомога менше кредиторскої та дебiторської заборгованостi. А суми в блоцi якраз до таких i вiдносяться. Тому їх бухгалтери вручну i проштовхнули якомога скорiше. При цьому суми зникли з БД з яких вони потрапляють на нарахування кешбеку, а тому пiдроздiл, вiдповiдальний за кешбек їх просто не бачить. Втiм не думаю що це зроблено спецiально - просто коли влазять в БД не подумавши воно часто так i виходить, що десь щось не провелось.
  lara_08 написав:По изи тоже все операции за 30 декабря провели 30-м. С кешбэком то в изи порядок, но погашать придётся до 30 января, а я рассчитывала что будет до конца февраля, т.к. они обычно операции за последние два дня месяца проводили следующим месяцем. Ну да ладно.

Про Тасю писали напередоднi нового року що вона в цьому сенсi "придумкувата" - вона завжди намагалась провести картковi платежi по максимуму. Навiть в минулi роки вони 2-4 ciчня вiдкривали операцiйний день i проводили оплати здiйсненнi ввечерi 31 грудня, а хтось навiть колись казав, що в нього груднем примудрились навiть провести по рахунку сiчневу оплату (схоже не байку але може й було). Тому загальновiдомо що тасинi картки не пiдходять для "подовженого" грейсу при оплатi в останнi днi грудня.
Alien
 
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  #<1 ... 125126127128
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