Додано: Вів 03 січ, 2023 14:22

lel написав: Виявляється, ініціїовану в 17-35 30.12.22 операцію(ії) провели по рахунку в 18-00. Але кешбек забули нарахувати. Дуже поспішали закрити рік. Виявляється, ініціїовану в 17-35 30.12.22 операцію(ії) провели по рахунку в 18-00. Але кешбек забули нарахувати. Дуже поспішали закрити рік.

lara_08 написав: По изи тоже все операции за 30 декабря провели 30-м. С кешбэком то в изи порядок, но погашать придётся до 30 января, а я рассчитывала что будет до конца февраля, т.к. они обычно операции за последние два дня месяца проводили следующим месяцем. Ну да ладно. По изи тоже все операции за 30 декабря провели 30-м. С кешбэком то в изи порядок, но погашать придётся до 30 января, а я рассчитывала что будет до конца февраля, т.к. они обычно операции за последние два дня месяца проводили следующим месяцем. Ну да ладно.

Рiч у тiм що функцiонально то рiзнi пiдроздiли займаються - окремо питанням проведення по рахунку i окремо нарахуванням кешбеку. Традицiйно бухгалтери завжди намагаються щоб на 1 сiчня було якомога менше кредиторскої та дебiторської заборгованостi. А суми в блоцi якраз до таких i вiдносяться. Тому їх бухгалтери вручну i проштовхнули якомога скорiше. При цьому суми зникли з БД з яких вони потрапляють на нарахування кешбеку, а тому пiдроздiл, вiдповiдальний за кешбек їх просто не бачить. Втiм не думаю що це зроблено спецiально - просто коли влазять в БД не подумавши воно часто так i виходить, що десь щось не провелось.Про Тасю писали напередоднi нового року що вона в цьому сенсi "придумкувата" - вона завжди намагалась провести картковi платежi по максимуму. Навiть в минулi роки вони 2-4 ciчня вiдкривали операцiйний день i проводили оплати здiйсненнi ввечерi 31 грудня, а хтось навiть колись казав, що в нього груднем примудрились навiть провести по рахунку сiчневу оплату (схоже не байку але може й було). Тому загальновiдомо що тасинi картки не пiдходять для "подовженого" грейсу при оплатi в останнi днi грудня.