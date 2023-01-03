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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 126127128129>

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ТАСКОМБАНК 2.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 11:04

Саме так! Немає ні за 29, ні за 30.12. Вимагав створити заявку - пообіцяли перевірити...
patrikk
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 12:44

  patrikk написав:Саме так! Немає ні за 29, ні за 30.12. Вимагав створити заявку - пообіцяли перевірити...

Теж створили заявку. Виявляється, ініціїовану в 17-35 30.12.22 операцію(ії) провели по рахунку в 18-00. Але кешбек забули нарахувати. Дуже поспішали закрити рік. :mrgreen:
Значна сума. Весь ліміт висадив, попередньо поповнивши.
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 13:02

  lel написав:
  patrikk написав:Саме так! Немає ні за 29, ні за 30.12. Вимагав створити заявку - пообіцяли перевірити...

Теж створили заявку. Виявляється, ініціїовану в 17-35 30.12.22 операцію(ії) провели по рахунку в 18-00. Але кешбек забули нарахувати. Дуже поспішали закрити рік. :mrgreen:
Значна сума. Весь ліміт висадив, попередньо поповнивши.

По изи тоже все операции за 30 декабря провели 30-м. С кешбэком то в изи порядок, но погашать придётся до 30 января, а я рассчитывала что будет до конца февраля, т.к. они обычно операции за последние два дня месяца проводили следующим месяцем. Ну да ладно.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 14:22

Re: ТАСКОМБАНК

  lel написав:Виявляється, ініціїовану в 17-35 30.12.22 операцію(ії) провели по рахунку в 18-00. Але кешбек забули нарахувати. Дуже поспішали закрити рік. :mrgreen:

Рiч у тiм що функцiонально то рiзнi пiдроздiли займаються - окремо питанням проведення по рахунку i окремо нарахуванням кешбеку. Традицiйно бухгалтери завжди намагаються щоб на 1 сiчня було якомога менше кредиторскої та дебiторської заборгованостi. А суми в блоцi якраз до таких i вiдносяться. Тому їх бухгалтери вручну i проштовхнули якомога скорiше. При цьому суми зникли з БД з яких вони потрапляють на нарахування кешбеку, а тому пiдроздiл, вiдповiдальний за кешбек їх просто не бачить. Втiм не думаю що це зроблено спецiально - просто коли влазять в БД не подумавши воно часто так i виходить, що десь щось не провелось.
  lara_08 написав:По изи тоже все операции за 30 декабря провели 30-м. С кешбэком то в изи порядок, но погашать придётся до 30 января, а я рассчитывала что будет до конца февраля, т.к. они обычно операции за последние два дня месяца проводили следующим месяцем. Ну да ладно.

Про Тасю писали напередоднi нового року що вона в цьому сенсi "придумкувата" - вона завжди намагалась провести картковi платежi по максимуму. Навiть в минулi роки вони 2-4 ciчня вiдкривали операцiйний день i проводили оплати здiйсненнi ввечерi 31 грудня, а хтось навiть колись казав, що в нього груднем примудрились навiть провести по рахунку сiчневу оплату (схоже не байку але може й було). Тому загальновiдомо що тасинi картки не пiдходять для "подовженого" грейсу при оплатi в останнi днi грудня.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 14:42

  lel написав:
  patrikk написав:Саме так! Немає ні за 29, ні за 30.12. Вимагав створити заявку - пообіцяли перевірити...

Теж створили заявку. Виявляється, ініціїовану в 17-35 30.12.22 операцію(ії) провели по рахунку в 18-00. Але кешбек забули нарахувати. Дуже поспішали закрити рік. :mrgreen:
Значна сума. Весь ліміт висадив, попередньо поповнивши.

Мені вже все нарахували. Перевіряйте в додатку
patrikk
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 14:43

Re: ТАСКОМБАНК

Звонил перед обедом на горячку насчет кешбека за 29-30 декабря, сперва морозились, но потом сказали разберутся. Только что перезвонили, что доначислили кешбек. Проверил - есть.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 15:13

Re: ТАСКОМБАНК

patrikk написав:
  lel написав:
  patrikk написав:Саме так! Немає ні за 29, ні за 30.12. Вимагав створити заявку - пообіцяли перевірити...

Теж створили заявку. Виявляється, ініціїовану в 17-35 30.12.22 операцію(ії) провели по рахунку в 18-00. Але кешбек забули нарахувати. Дуже поспішали закрити рік. :mrgreen:
Значна сума. Весь ліміт висадив, попередньо поповнивши.

Мені вже все нарахували. Перевіряйте в додатку
Дякую. В 14-07 нарахували саму велику суму.
А три маленькі склали разом, мабуть вручну, і теж виплатили.
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 16:08

Re: ТАСКОМБАНК

  Alien написав:Тому загальновiдомо що тасинi картки не пiдходять для "подовженого" грейсу при оплатi в останнi днi грудня.

Не знаю що там вам загальновідомо. По карткам ізі трохи інша кухня. 30 грудня вони провели 30 грудня, а 31 грудня пройшло 2 січня.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 16:52

  lara_08 написав:
  Alien написав:Тому загальновiдомо що тасинi картки не пiдходять для "подовженого" грейсу при оплатi в останнi днi грудня.

Не знаю що там вам загальновідомо. По карткам ізі трохи інша кухня. 30 грудня вони провели 30 грудня, а 31 грудня пройшло 2 січня.

Мабуть я не так виразився. Правильнiше сказати, що вiдомо не широкому загалу, а тим хто уважно слiдкував за тим як банки проводять картковi оплати останнiх днiв року. Так ось таким людям не дивина, що Тася з доньками може зробити те, чого зазвичай банки не роблять - а саме: вiдобразити в облiку заблокованi суми по картковим операцiям як уже проведенi по рахунку ранiше нiж про це прийде пiдтвердження МПС. Такi люди час вiд часу дiляться своїми знаннями з широким загалом, втiм бiльшостi iз "загалу" такi знання не потрiбнi, бо вони не розумiють як це можна використовувати на практицi. Потiм вони звичайно дещо здивовано пишуть, що
погашать придётся до 30 января, а я рассчитывала что будет до конца февраля
. Ну так той факт, що платити прийдеться ранiше i є по сутi платою за знання. Недорогою, але трохи неприємною.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 17:24

ТАС2Ю 2023 - суцільний глюк. По 3х ІПН не оновлюється баланс Платівки та не відображається рух коштів після початку НР. Заявки приймали так, ніби локальна проблема. З 2х ІПН телефонували - баланс поправили, а рух ні. По 3му ІПН і до сьогодні відображається з нулевим балансом. Щось Тася зовсім розслабилася на свята. Таке враження, що бухгалтери на арифмометрах рахують і в ручну вносять "в комп'ютер", як робили пенсіонери-бухгалтери в 90х.
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