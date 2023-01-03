Клиент_ написав:ТАС2Ю 2023 - суцільний глюк. По 3х ІПН не оновлюється баланс Платівки та не відображається рух коштів після початку НР. Заявки приймали так, ніби локальна проблема. З 2х ІПН телефонували - баланс поправили, а рух ні. По 3му ІПН і до сьогодні відображається з нулевим балансом. Щось Тася зовсім розслабилася на свята. Таке враження, що бухгалтери на арифмометрах рахують і в ручну вносять "в комп'ютер", як робили пенсіонери-бухгалтери в 90х.
У Тасi досить часто "залипає" синхронiзатор залишкiв в т2ю з реальною базою даних. Мiсцевi аксакали рекомендують в подiбних випадках зробити якийсь рух по картцi - наприклад поповнити на 1 грн. В бiльшостi випадкiв пiсля цього залишок по картцi вiдображатиметься правильно... до чергового "залипання"