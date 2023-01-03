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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 126127128129

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 2.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 17:30

  Клиент_ написав:ТАС2Ю 2023 - суцільний глюк. По 3х ІПН не оновлюється баланс Платівки та не відображається рух коштів після початку НР. Заявки приймали так, ніби локальна проблема. З 2х ІПН телефонували - баланс поправили, а рух ні. По 3му ІПН і до сьогодні відображається з нулевим балансом. Щось Тася зовсім розслабилася на свята. Таке враження, що бухгалтери на арифмометрах рахують і в ручну вносять "в комп'ютер", як робили пенсіонери-бухгалтери в 90х.

У Тасi досить часто "залипає" синхронiзатор залишкiв в т2ю з реальною базою даних. Мiсцевi аксакали рекомендують в подiбних випадках зробити якийсь рух по картцi - наприклад поповнити на 1 грн. В бiльшостi випадкiв пiсля цього залишок по картцi вiдображатиметься правильно... до чергового "залипання"
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 17:31

  Клиент_ написав:ТАС2Ю 2023 - суцільний глюк. По 3х ІПН не оновлюється баланс Платівки та не відображається рух коштів після початку НР. Заявки приймали так, ніби локальна проблема. З 2х ІПН телефонували - баланс поправили, а рух ні. По 3му ІПН і до сьогодні відображається з нулевим балансом. Щось Тася зовсім розслабилася на свята. Таке враження, що бухгалтери на арифмометрах рахують і в ручну вносять "в комп'ютер", як робили пенсіонери-бухгалтери в 90х.


ТАС2Ю 2022 був такий самий. )
Плативку починили после 3-го обращения.
Помогает если что операция по карте. Например мобилу на пару гривень пополнить.
Aps
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ТАСКОМБАНК (1282)
03.01.2023 17:31
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