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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 126127128129

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 2.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 17:30

  Клиент_ написав:ТАС2Ю 2023 - суцільний глюк. По 3х ІПН не оновлюється баланс Платівки та не відображається рух коштів після початку НР. Заявки приймали так, ніби локальна проблема. З 2х ІПН телефонували - баланс поправили, а рух ні. По 3му ІПН і до сьогодні відображається з нулевим балансом. Щось Тася зовсім розслабилася на свята. Таке враження, що бухгалтери на арифмометрах рахують і в ручну вносять "в комп'ютер", як робили пенсіонери-бухгалтери в 90х.

У Тасi досить часто "залипає" синхронiзатор залишкiв в т2ю з реальною базою даних. Мiсцевi аксакали рекомендують в подiбних випадках зробити якийсь рух по картцi - наприклад поповнити на 1 грн. В бiльшостi випадкiв пiсля цього залишок по картцi вiдображатиметься правильно... до чергового "залипання"
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 17:31

  Клиент_ написав:ТАС2Ю 2023 - суцільний глюк. По 3х ІПН не оновлюється баланс Платівки та не відображається рух коштів після початку НР. Заявки приймали так, ніби локальна проблема. З 2х ІПН телефонували - баланс поправили, а рух ні. По 3му ІПН і до сьогодні відображається з нулевим балансом. Щось Тася зовсім розслабилася на свята. Таке враження, що бухгалтери на арифмометрах рахують і в ручну вносять "в комп'ютер", як робили пенсіонери-бухгалтери в 90х.


ТАС2Ю 2022 був такий самий. )
Плативку починили после 3-го обращения.
Помогает если что операция по карте. Например мобилу на пару гривень пополнить.
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 19:01

Re: ТАСКОМБАНК

  Alien написав:Такi люди час вiд часу дiляться своїми знаннями з широким загалом, втiм бiльшостi iз "загалу" такi знання не потрiбнi, бо вони не розумiють як це можна використовувати на практицi. Потiм вони звичайно дещо здивовано пишуть, що
погашать придётся до 30 января, а я рассчитывала что будет до конца февраля
. Ну так той факт, що платити прийдеться ранiше i є по сутi платою за знання. Недорогою, але трохи неприємною.

Я то якраз користуюся. Плата не велика, бо я частину провела 30, а іншу 31. Спитай я як по ізі пройдуть проводки по операціям за 30 та 31, то впевнена що ніхто не знав би, бо практики по ізі не було, самі догадки. Тому не треба надувати щоки, та повчати.
lara_08
 
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ТАСКОМБАНК (1283)
03.01.2023 19:01
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