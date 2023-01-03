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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 126127128129 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ТАСКОМБАНК 2.7 5 7 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 29% 2 2- Погане. Некомпетентне. 14% 1 3- Задовільне. Хотілося б краще. 29% 2 4- Добре. Як і повинно бути. 14% 1 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 14% 1 Всього голосів : 7 Додано: Вів 03 січ, 2023 17:30 Клиент_ написав: ТАС2Ю 2023 - суцільний глюк. По 3х ІПН не оновлюється баланс Платівки та не відображається рух коштів після початку НР. Заявки приймали так, ніби локальна проблема. З 2х ІПН телефонували - баланс поправили, а рух ні. По 3му ІПН і до сьогодні відображається з нулевим балансом. Щось Тася зовсім розслабилася на свята. Таке враження, що бухгалтери на арифмометрах рахують і в ручну вносять "в комп'ютер", як робили пенсіонери-бухгалтери в 90х. ТАС2Ю 2023 - суцільний глюк. По 3х ІПН не оновлюється баланс Платівки та не відображається рух коштів після початку НР. Заявки приймали так, ніби локальна проблема. З 2х ІПН телефонували - баланс поправили, а рух ні. По 3му ІПН і до сьогодні відображається з нулевим балансом. Щось Тася зовсім розслабилася на свята. Таке враження, що бухгалтери на арифмометрах рахують і в ручну вносять "в комп'ютер", як робили пенсіонери-бухгалтери в 90х.

У Тасi досить часто "залипає" синхронiзатор залишкiв в т2ю з реальною базою даних. Мiсцевi аксакали рекомендують в подiбних випадках зробити якийсь рух по картцi - наприклад поповнити на 1 грн. В бiльшостi випадкiв пiсля цього залишок по картцi вiдображатиметься правильно... до чергового "залипання" У Тасi досить часто "залипає" синхронiзатор залишкiв в т2ю з реальною базою даних. Мiсцевi аксакали рекомендують в подiбних випадках зробити якийсь рух по картцi - наприклад поповнити на 1 грн. В бiльшостi випадкiв пiсля цього залишок по картцi вiдображатиметься правильно... до чергового "залипання" Alien Повідомлень: 1088 З нами з: 12.01.20 Подякував: 41 раз. Подякували: 278 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 січ, 2023 17:31 Клиент_ написав: ТАС2Ю 2023 - суцільний глюк. По 3х ІПН не оновлюється баланс Платівки та не відображається рух коштів після початку НР. Заявки приймали так, ніби локальна проблема. З 2х ІПН телефонували - баланс поправили, а рух ні. По 3му ІПН і до сьогодні відображається з нулевим балансом. Щось Тася зовсім розслабилася на свята. Таке враження, що бухгалтери на арифмометрах рахують і в ручну вносять "в комп'ютер", як робили пенсіонери-бухгалтери в 90х. ТАС2Ю 2023 - суцільний глюк. По 3х ІПН не оновлюється баланс Платівки та не відображається рух коштів після початку НР. Заявки приймали так, ніби локальна проблема. З 2х ІПН телефонували - баланс поправили, а рух ні. По 3му ІПН і до сьогодні відображається з нулевим балансом. Щось Тася зовсім розслабилася на свята. Таке враження, що бухгалтери на арифмометрах рахують і в ручну вносять "в комп'ютер", як робили пенсіонери-бухгалтери в 90х.



ТАС2Ю 2022 був такий самий. )

Плативку починили после 3-го обращения.

Помогает если что операция по карте. Например мобилу на пару гривень пополнить. ТАС2Ю 2022 був такий самий. )Плативку починили после 3-го обращения.Помогает если что операция по карте. Например мобилу на пару гривень пополнить. Aps

Повідомлень: 3852 З нами з: 24.06.15 Подякував: 77 раз. Подякували: 430 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 січ, 2023 19:01 Re: ТАСКОМБАНК Alien написав: Такi люди час вiд часу дiляться своїми знаннями з широким загалом, втiм бiльшостi iз "загалу" такi знання не потрiбнi, бо вони не розумiють як це можна використовувати на практицi. Потiм вони звичайно дещо здивовано пишуть, що

погашать придётся до 30 января, а я рассчитывала что будет до конца февраля

. Ну так той факт, що платити прийдеться ранiше i є по сутi платою за знання. Недорогою, але трохи неприємною. Такi люди час вiд часу дiляться своїми знаннями з широким загалом, втiм бiльшостi iз "загалу" такi знання не потрiбнi, бо вони не розумiють як це можна використовувати на практицi. Потiм вони звичайно дещо здивовано пишуть, щопогашать придётся до 30 января, а я рассчитывала что будет до конца февраля. Ну так той факт, що платити прийдеться ранiше i є по сутi платою за знання. Недорогою, але трохи неприємною.

Я то якраз користуюся. Плата не велика, бо я частину провела 30, а іншу 31. Спитай я як по ізі пройдуть проводки по операціям за 30 та 31, то впевнена що ніхто не знав би, бо практики по ізі не було, самі догадки. Тому не треба надувати щоки, та повчати. Я то якраз користуюся. Плата не велика, бо я частину провела 30, а іншу 31. Спитай я як по ізі пройдуть проводки по операціям за 30 та 31, то впевнена що ніхто не знав би, бо практики по ізі не було, самі догадки. Тому не треба надувати щоки, та повчати. lara_08 Повідомлень: 569 З нами з: 05.05.14 Подякував: 10 раз. Подякували: 85 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 січ, 2023 19:49 lara_08 написав: Alien написав: Такi люди час вiд часу дiляться своїми знаннями з широким загалом, втiм бiльшостi iз "загалу" такi знання не потрiбнi, бо вони не розумiють як це можна використовувати на практицi. Потiм вони звичайно дещо здивовано пишуть, що

погашать придётся до 30 января, а я рассчитывала что будет до конца февраля

. Ну так той факт, що платити прийдеться ранiше i є по сутi платою за знання. Недорогою, але трохи неприємною. Такi люди час вiд часу дiляться своїми знаннями з широким загалом, втiм бiльшостi iз "загалу" такi знання не потрiбнi, бо вони не розумiють як це можна використовувати на практицi. Потiм вони звичайно дещо здивовано пишуть, щопогашать придётся до 30 января, а я рассчитывала что будет до конца февраля. Ну так той факт, що платити прийдеться ранiше i є по сутi платою за знання. Недорогою, але трохи неприємною.

Я то якраз користуюся. Плата не велика, бо я частину провела 30, а іншу 31. Спитай я як по ізі пройдуть проводки по операціям за 30 та 31, то впевнена що ніхто не знав би, бо практики по ізі не було, самі догадки. Тому не треба надувати щоки, та повчати. Я то якраз користуюся. Плата не велика, бо я частину провела 30, а іншу 31. Спитай я як по ізі пройдуть проводки по операціям за 30 та 31, то впевнена що ніхто не знав би, бо практики по ізі не було, самі догадки. Тому не треба надувати щоки, та повчати.

Щоки нiхто якраз не надував. А повчати? Неможливо повчати того хто закритий до знать. Тому вибачте вимушений визнати, що ви у своєму повiдомленнi не правi. Розумiю, що вам не приємно визнавати, що ви лопухнулись, але ось вам прямий доказ що саме по iзi (у темi iзi) це питання обговорювалось i ось що написали двi рiзнi людини:

dr_morgenstern написав: тобто для платежів вранці 30 грудня ізі точно не підійде =( тобто для платежів вранці 30 грудня ізі точно не підійде =(

Це тут

А ось ще

Amethyst написав: А 30 грудня взагалі особливий день, особливо для Тасіного процесінга, який може і трати 1го січня провести кінцем 22го року А 30 грудня взагалі особливий день, особливо для Тасіного процесінга, який може і трати 1го січня провести кінцем 22го року

Це тут



Як бачите Amethyst прямо писав про те що ви перевiрили на власному досвiдi. I щоб написати таке не обов'язково мати безпосередню практику в iзi, достатньо володiти знаннями щодо того за якими принципами працюють тi чи iншi банки (в даному випадку на чийому процесiнгу обслуговуються картки iзi). Тi хто звернув увагу на його слова - утримались вiд оплат певними картками i мають грейс по iншим кредиткам до кiнця лютого, а хто не звернув або проiгнорував - чомусь вважає, що хтось надуває щоки та намагається когось повчати. А насправдi на фiнансовому форумi просто треба читати те що пишеться при цьому просто відокремлювати зерна від полови. Щоки нiхто якраз не надував. А повчати? Неможливо повчати того хто закритий до знать. Тому вибачте вимушений визнати, що ви у своєму повiдомленнi не правi. Розумiю, що вам не приємно визнавати, що ви лопухнулись, але ось вам прямий доказ що саме по iзi (у темi iзi) це питання обговорювалось i ось що написали двi рiзнi людини:Це тут viewtopic.php?p=5521139#p5521139 А ось щеЦе тут viewtopic.php?p=5521165#p5521165 Як бачите Amethyst прямо писав про те що ви перевiрили на власному досвiдi. I щоб написати таке не обов'язково мати безпосередню практику в iзi, достатньо володiти знаннями щодо того за якими принципами працюють тi чи iншi банки (в даному випадку на чийому процесiнгу обслуговуються картки iзi). Тi хто звернув увагу на його слова - утримались вiд оплат певними картками i мають грейс по iншим кредиткам до кiнця лютого, а хто не звернув або проiгнорував - чомусь вважає, що хтось надуває щоки та намагається когось повчати. А насправдi на фiнансовому форумi просто треба читати те що пишеться при цьому просто відокремлювати зерна від полови. Alien Повідомлень: 1088 З нами з: 12.01.20 Подякував: 41 раз. Подякували: 278 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 січ, 2023 20:14 Alien

Ви самі закриті. Вам написали практичний досвід, а що у відповідь. Ті приклади, що ви навели не більше ніж припущення, причому перший писав про першу половину дня 30 грудня, а я операцію провела в 18-35 30 грудня. Аметист гадав, що навіть трати 1 січня можуть провести кінцем 22 року, а по факту мою операцію за 31 грудня провели 2 січня. У кожного своя ситуація з кредитками(їх кількістю та розміром ліміту). В мене на моменті була доступна саме ізіна кредитка. lara_08 Повідомлень: 569 З нами з: 05.05.14 Подякував: 10 раз. Подякували: 85 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 126127128129 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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