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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 січ, 2023 17:30
Клиент_ написав:
ТАС2Ю 2023 - суцільний глюк. По 3х ІПН не оновлюється баланс Платівки та не відображається рух коштів після початку НР. Заявки приймали так, ніби локальна проблема. З 2х ІПН телефонували - баланс поправили, а рух ні. По 3му ІПН і до сьогодні відображається з нулевим балансом. Щось Тася зовсім розслабилася на свята. Таке враження, що бухгалтери на арифмометрах рахують і в ручну вносять "в комп'ютер", як робили пенсіонери-бухгалтери в 90х.
У Тасi досить часто "залипає" синхронiзатор залишкiв в т2ю з реальною базою даних. Мiсцевi аксакали рекомендують в подiбних випадках зробити якийсь рух по картцi - наприклад поповнити на 1 грн. В бiльшостi випадкiв пiсля цього залишок по картцi вiдображатиметься правильно... до чергового "залипання"
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Alien
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Додано: Вів 03 січ, 2023 17:31
Клиент_ написав:
ТАС2Ю 2023 - суцільний глюк. По 3х ІПН не оновлюється баланс Платівки та не відображається рух коштів після початку НР. Заявки приймали так, ніби локальна проблема. З 2х ІПН телефонували - баланс поправили, а рух ні. По 3му ІПН і до сьогодні відображається з нулевим балансом. Щось Тася зовсім розслабилася на свята. Таке враження, що бухгалтери на арифмометрах рахують і в ручну вносять "в комп'ютер", як робили пенсіонери-бухгалтери в 90х.
ТАС2Ю 2022 був такий самий. )
Плативку починили после 3-го обращения.
Помогает если что операция по карте. Например мобилу на пару гривень пополнить.
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Додано: Вів 03 січ, 2023 19:01
Alien написав:
Такi люди час вiд часу дiляться своїми знаннями з широким загалом, втiм бiльшостi iз "загалу" такi знання не потрiбнi, бо вони не розумiють як це можна використовувати на практицi. Потiм вони звичайно дещо здивовано пишуть, що
погашать придётся до 30 января, а я рассчитывала что будет до конца февраля
. Ну так той факт, що платити прийдеться ранiше i є по сутi платою за знання. Недорогою, але трохи неприємною.
Я то якраз користуюся. Плата не велика, бо я частину провела 30, а іншу 31. Спитай я як по ізі пройдуть проводки по операціям за 30 та 31, то впевнена що ніхто не знав би, бо практики по ізі не було, самі догадки. Тому не треба надувати щоки, та повчати.
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lara_08
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Додано: Вів 03 січ, 2023 19:49
lara_08 написав: Alien написав:
Такi люди час вiд часу дiляться своїми знаннями з широким загалом, втiм бiльшостi iз "загалу" такi знання не потрiбнi, бо вони не розумiють як це можна використовувати на практицi. Потiм вони звичайно дещо здивовано пишуть, що
погашать придётся до 30 января, а я рассчитывала что будет до конца февраля
. Ну так той факт, що платити прийдеться ранiше i є по сутi платою за знання. Недорогою, але трохи неприємною.
Я то якраз користуюся. Плата не велика, бо я частину провела 30, а іншу 31. Спитай я як по ізі пройдуть проводки по операціям за 30 та 31, то впевнена що ніхто не знав би, бо практики по ізі не було, самі догадки. Тому не треба надувати щоки, та повчати.
Щоки нiхто якраз не надував. А повчати? Неможливо повчати того хто закритий до знать. Тому вибачте вимушений визнати, що ви у своєму повiдомленнi не правi. Розумiю, що вам не приємно визнавати, що ви лопухнулись, але ось вам прямий доказ що саме по iзi (у темi iзi) це питання обговорювалось i ось що написали двi рiзнi людини:
dr_morgenstern написав:
тобто для платежів вранці 30 грудня ізі точно не підійде =(
Це тут viewtopic.php?p=5521139#p5521139
А ось ще
Amethyst написав:
А 30 грудня взагалі особливий день, особливо для Тасіного процесінга, який може і трати 1го січня провести кінцем 22го року
Це тут viewtopic.php?p=5521165#p5521165
Як бачите Amethyst прямо писав про те що ви перевiрили на власному досвiдi. I щоб написати таке не обов'язково мати безпосередню практику в iзi, достатньо володiти знаннями щодо того за якими принципами працюють тi чи iншi банки (в даному випадку на чийому процесiнгу обслуговуються картки iзi). Тi хто звернув увагу на його слова - утримались вiд оплат певними картками i мають грейс по iншим кредиткам до кiнця лютого, а хто не звернув або проiгнорував - чомусь вважає, що хтось надуває щоки та намагається когось повчати. А насправдi на фiнансовому форумi просто треба читати те що пишеться при цьому просто відокремлювати зерна від полови.
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Alien
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Додано: Вів 03 січ, 2023 20:14
Alien
Ви самі закриті. Вам написали практичний досвід, а що у відповідь. Ті приклади, що ви навели не більше ніж припущення, причому перший писав про першу половину дня 30 грудня, а я операцію провела в 18-35 30 грудня. Аметист гадав, що навіть трати 1 січня можуть провести кінцем 22 року, а по факту мою операцію за 31 грудня провели 2 січня. У кожного своя ситуація з кредитками(їх кількістю та розміром ліміту). В мене на моменті була доступна саме ізіна кредитка.
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lara_08
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Додано: Вів 03 січ, 2023 21:10
Особисто я якщо є достатньо висока ймовірність що операція може пройти не так як мені зручно - від такої операції відмовляюсь та шукаю інші способи досягнення потрібного мені результату. Наприклад мабуть років зо три не використовую картки Тасі і Ко для значних трат в останні дні грудня (не залежно від того вихідні це чи робочі дні). Втім це лише мій досвід - нікому його не нав'язую та не повчаю як саме робити. Адже кожен сам коваль свого щастя.
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Alien
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Додано: Сер 04 січ, 2023 10:18
Alien написав: Клиент_ написав:
ТАС2Ю 2023 - суцільний глюк. По 3х ІПН не оновлюється баланс Платівки та не відображається рух коштів після початку НР. Заявки приймали так, ніби локальна проблема. З 2х ІПН телефонували - баланс поправили, а рух ні. По 3му ІПН і до сьогодні відображається з нулевим балансом. Щось Тася зовсім розслабилася на свята. Таке враження, що бухгалтери на арифмометрах рахують і в ручну вносять "в комп'ютер", як робили пенсіонери-бухгалтери в 90х.
У Тасi досить часто "залипає" синхронiзатор залишкiв в т2ю з реальною базою даних. Мiсцевi аксакали рекомендують в подiбних випадках зробити якийсь рух по картцi - наприклад поповнити на 1 грн. В бiльшостi випадкiв пiсля цього залишок по картцi вiдображатиметься правильно... до чергового "залипання"
Про "штовхання" картки невеликим переказом знаю, не допомогало. З Ощадного знімав, не "відліпило". Тому й пишу, що це вже ТАС2Ю-2023 на відміну від 2022. Тепер тільки звернення до КЦ.
І вчора ще побачив, що тут не просто "залипання". На Платівці раніше був баланс 0,01 завдяки іншому тасіному приколу, але з НР він став 0,00.
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Додано: Чет 05 січ, 2023 18:00
novichok написав: reef написав:
Так деньги есть на Плативке, в меню не предлагает Конвертационный.
Тисніть в додатку на обмін валют
, там повинно бути
А до котрої години можна відкривати депо у додатку щоб зарахувалося сьогоднішнім днем?
Гарячка плаває у діапазоні від до 16:00 до цілодобово))
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asti
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Додано: Чет 05 січ, 2023 21:13
asti написав: novichok написав: reef написав:
Так деньги есть на Плативке, в меню не предлагает Конвертационный.
Тисніть в додатку на обмін валют
, там повинно бути
А до котрої години можна відкривати депо у додатку щоб зарахувалося сьогоднішнім днем?
Гарячка плаває у діапазоні від до 16:00 до цілодобово))
Я відкривав о 17-й, Искатель
після 18-ї, тому перший варіант точно неправильний.
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 16:09
А як готівку краще вносити, щоб відразу доступ до конвертації був?
Якщо сепом - то майже відразу ж і конвертує...
А от на вері в касі готівку вношу і чекаю - досі спроби невдалі...
Може потрібно було ощадний в касі - з нього на вері і тоді конверт?
Фахівці з калу ні слуху ні духу про це... починають відразу верифікацію особи проводити для затягування часу мабуть))
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