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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 127128129130

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 2.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 16:16

в деталях операції з латиниці на кирилицю має змінитись опис - тоді проводка дозволяє конверт... але чекати добу - перед вихідними :roll:
Viz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 16:42

Viz там я пам'ятаю є різниця як саме вносити. Колись казали так - я підеш в касу касиру картку в руки не давай, чиркати нею в терміналі не дозволяй бо воно лише наступного дня стане доступне. Касир має зарахувати кошти не на картку а на рахунок. Для цього йому достатньо паспорта клієнта. А ви таки схоже внесли на картку через термінал
Alien
 
Повідомлень: 1116
З нами з: 12.01.20
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 16:48

Alien

Так, терміналом - пін вводив... але вже провелось в 16-30. Вносив в 11-00.

Спробую по рахунку по паспорту, якщо до менеджера не відправлять.

І ощадний в касі а з нього на вері.
Viz
 
Повідомлень: 897
З нами з: 29.08.08
Подякував: 21 раз.
Подякували: 82 раз.
 
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  #<1 ... 127128129130
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