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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 січ, 2023 16:16
в деталях операції з латиниці на кирилицю має змінитись опис - тоді проводка дозволяє конверт... але чекати добу - перед вихідними
Додано: П'ят 06 січ, 2023 16:42
Viz там я пам'ятаю є різниця як саме вносити. Колись казали так - я підеш в касу касиру картку в руки не давай, чиркати нею в терміналі не дозволяй бо воно лише наступного дня стане доступне. Касир має зарахувати кошти не на картку а на рахунок. Для цього йому достатньо паспорта клієнта. А ви таки схоже внесли на картку через термінал
Додано: П'ят 06 січ, 2023 16:48
Alien
Так, терміналом - пін вводив... але вже провелось в 16-30. Вносив в 11-00.
Спробую по рахунку по паспорту, якщо до менеджера не відправлять.
І ощадний в касі а з нього на вері.
Додано: П'ят 06 січ, 2023 21:40
Додано: П'ят 06 січ, 2023 22:01
Ліміт по "вєрці" таки спочатку погодили (телефонувала "дівчина з гестапо" що задавала купу дурних питань) але фактично активували лише після анулювання ліміту по б5, тому одночасно двох активних лімітів на картках не було. На а наступного дня б5 з т2ю зникла взагалі
Додано: П'ят 06 січ, 2023 22:15
Re: ТАСКОМБАНК
Страховки по Вєрці підключають?
Додано: П'ят 06 січ, 2023 22:24
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