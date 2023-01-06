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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 127128129130

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 2.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 16:16

в деталях операції з латиниці на кирилицю має змінитись опис - тоді проводка дозволяє конверт... але чекати добу - перед вихідними :roll:
Viz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 16:42

Viz там я пам'ятаю є різниця як саме вносити. Колись казали так - я підеш в касу касиру картку в руки не давай, чиркати нею в терміналі не дозволяй бо воно лише наступного дня стане доступне. Касир має зарахувати кошти не на картку а на рахунок. Для цього йому достатньо паспорта клієнта. А ви таки схоже внесли на картку через термінал
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 16:48

Alien

Так, терміналом - пін вводив... але вже провелось в 16-30. Вносив в 11-00.

Спробую по рахунку по паспорту, якщо до менеджера не відправлять.

І ощадний в касі а з нього на вері.
Viz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 21:40

  Alien написав:Сьогодні відкривав "вєрку"
картку отримав, ліміт у виписці вже є - як просив, але в додатку ще 0 (втiм Тася вiдома проблемами з синхроном баз даних). Спостерігаю далі

Вже дві з лімітом в додатку світить?
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 22:01

  novichok написав:
  Alien написав:Сьогодні відкривав "вєрку"
картку отримав, ліміт у виписці вже є - як просив, але в додатку ще 0 (втiм Тася вiдома проблемами з синхроном баз даних). Спостерігаю далі

Вже дві з лімітом в додатку світить?

Ліміт по "вєрці" таки спочатку погодили (телефонувала "дівчина з гестапо" що задавала купу дурних питань) але фактично активували лише після анулювання ліміту по б5, тому одночасно двох активних лімітів на картках не було. На а наступного дня б5 з т2ю зникла взагалі
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 22:14

Alien,а ліміт налили такий же,який був на В5?
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 22:15

Re: ТАСКОМБАНК

Страховки по Вєрці підключають?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 22:24

  Кочевник написав:Страховки по Вєрці підключають?

не впаривают

могут по желанию
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 23:01

  novichok написав:Alien,а ліміт налили такий же,який був на В5?

Я просив вдвiчi менше нiж було на б5, бо розумiв що без офiцiйного працевлаштування навiть з конвертацiйним депо з Тасею домовитись буде важкувато. Так фактично i було - працiвниця гестапо, що телефонувала, чомусь вперто вважала, що менi "вєрка" потрiбна для того щоб загасити iншi кредитки. Так я маю вiдносно значну поточну заборгованнiсть по кредитках, але не допусках жодних прострочок за весь час їх користування. Але брати "вєрку" щоб загасити щось iнше - менi таке i на думку не спадало.
А все тому, що по "вєрцi" крiм iншого є така фiча як "Безкоштовний переказ кредитних коштів у перший місяць отримання картки", то гестапо дуже переймається з приводу, що клiєнт може переказати весь лiмiт в iнший банк i зненацька зникне назавжди.

  Кочевник написав:Страховки по Вєрці підключають?

При оформленi заявки та заповненнi анкети питали чи бажаю пiдключити, але пiсля вiдмови - жодним чином не вмовляли.
Alien
 
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