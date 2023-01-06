CasseroleHead написав:
Если у клиента в планах перевести кредитный лимит в другой банк и раствориться в тумане - то ему всё равно какие там проценты и комиссии
Ймовірно, що мова про ту частину клієнтів, яка свято вірить, що у наступному місяці точно виграє у лотерею/знайде роботу/отримає спадок, але поки треба десь перекредитуватись. ТАСька боїться, що такий надійний план може не спрацювати і вона залишиться з боржником, що не може платити. Що цікаво, до війни бажаючі отримати рефінанс, були ледь не найбажанішими клієнтами у ТАСі, за умови підтвердження, що кредит справно обслуговувався, а тут вони раптом дмухають на воду.